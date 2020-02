Il Coronavirus, l’immigrazione e i guadagni degli influencer stasera a Dritto e Rovescio su Rete 4

Anticipazioni TV

Stasera, 6 febbraio 2020, andrà in onda su Rete 4, il nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo del Debbio.

Dritto e Rovescio: i Temi e gli Ospiti della puntata di stasera

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi sull’epidemia Coronavirus, il “virus cinese” che sta creando allarme e psicosi in tutto il mondo. La scorsa settimana ha fatto registrare anche due casi di contagio in Italia, una coppia di turisti cinesi attualmente ricoverata in terapia intensiva all’Istituto Spallanzani di Roma. Inoltre, 56 italiani sono in quarantena a Cecchignola, i quali sono rientrati pochi giorni fa da Wuhan. Con il direttore del reparto Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, si farà chiarezza sui pericoli dell’epidemia e sugli eventuali rischi sanitari per i cittadini. Con gli ospiti in studio, si discuterà della crescente sinofobia e dei danni che la paura per il virus potrebbe creare all’economia nazionale.

Nel corso dell’appuntamento, si approfondirà il tema dell’immigrazione e le vicende legate ai casi Gregoretti e Open Arms che vedono la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini: una votazione si terrà il 12 febbraio, l’altra il 27.

Spazio al tema dei guadagni “facili” degli influencer. Alla discussione partecipano Mario Giordano, Jacopo Fo, Daniela Martani e gli influencer Francesco Chiofalo e Ludovica Pagani.

Ospiti in studio, Maurizio Gasparri, Riccardo Molinari, Maurizio Belpietro e i giornalisti Mario Adinolfi, Giuseppe Cruciani e Karima Moual.

Dritto e Rovescio andrà in onda stasera, su Rete 4, alle 21.25.