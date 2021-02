Il Commissario Ricciardi: La condanna del sangue, la seconda puntata stasera alle 21.25 su Rai 1

Anticipazioni TV

Va in onda stasera alle 21.25 su Rai 1 la seconda puntata della serie tv con Lino Guanciale, Il Commissario Ricciardi, intitolata La condanna del sangue. Anticipazioni sulla trama.

Dopo il grande successo della puntata d'esordio, Il Senso del Dolore, va in onda stasera 1 febbraio alle 21.25 su Rai 1 il secondo episodio de Il Commissario Ricciardi, la serie tv Clemart-Rai Fiction tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, intitolato La Condanna del Sangue, dal libro del 2008. Diretti da Alessandro D'Alatri e girati in prevalenza a Napoli e in parte minore a Taranto, gli episodi della serie seguono l'ordine cronologico di pubblicazione delle storie e sono interpretati da Lino Guanciale, che si è calato alla perfezione nei panni del barone cilentano, in forza alla Squadra Mobile della Regia Questura di Napoli, perseguitato dal "dono"/maledizione di vedere i morti, trapassati in modo violento, nel loro ultimo pensiero. Per non rischiare di trasmettere questa maledizione ereditaria il giovane si è chiuso in se stesso, concedendosi solo di amare in modo platonico la dimessa dirimpettaia Enrica. Ovviamente questo amore (e l'attrazione per Livia, la vedova del tenore Arnaldo Vezzi, che abbiamo conosciuto nella prima puntata) si svilupperanno nel corso delle storie. Come sa chi ha letto i romanzi e i racconti dedicati a Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario ha due soli amici: il fido brigadiere Raffaele Maione (Antonio Milo) e il medico legale dottor Modo (Enrico Ianniello), imprudente antifascista nella Napoli degli anni Trenta.

Il Commissario Ricciardi - La condanna del sangue: la trama della puntata in onda il primo febbraio

Dopo il freddo inverno de Il senso del dolore, la primavera è arrivata a Napoli, e con essa il risveglio di passioni violente, che a volte sfociano anche nel sangue. Forse è legato a questo scompiglio dei sensi anche un delitto che si consuma in un modesto appartamento del Rione Sanità, anche se la vittima è tutto fuorché giovane e bella, ma è una vecchia cartomante (e usuraia), Carmela Calise, che aveva una clientela molto varia, uccisa brutalmente a bastonate. Il commissario Ricciardi deve indagare sul caso, con l'aiuto del brigadiere Maione, del dottor Modo e dell'informatore Bambinella, il femminiello che conosce tutte le voci della città. Le indagini portano Ricciardi in vari ambienti, da quelli più umili ai palazzi signorili. Ma anche lui e Maione verranno coinvolti e travolti nella tempesta di emozioni che ha provocato questo delitto. Il commissario incontrerà finalmente faccia a faccia il suo vagheggiato amore, Enrica.

Il Commissario Ricciardi va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Raiplay.