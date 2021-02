Il Commissario Ricciardi, Intervista esclusiva a Serena Iansiti: "Il rapporto tra Livia e Ricciardi diventerà più profondo"

Anticipazioni TV

Serena Iansiti, l'affanscinante soprano Livia de Il Commissario Ricciardi, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Stasera in prima serata su Rai 1 andrà in onda una nuova imperdibile puntata de Il Commissario Riccardi, la fortunata serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni. Per l’occasione abbiamo avuto il piacere di intervistare Serena Iansiti. Reduce da Squadra Antimafia – Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva, Il giovane Montalbano e I bastardi di Pizzofalcone, la bella e talentuosa attrice è tra i protagonisti della fiction dedicata al Commissario Riccardi dove interpreta Livia Lucani affianco a Lino Guanciale e Maria Vera Ratti. Un personaggio interessante e controverso, dalle mille sfaccettature, che è riuscito a conquistare da subito l’attenzione dei telespettatori.

In attesa di rivederla stasera nei panni dell’affascinante soprano Livia, conosciamo meglio Serena Iansiti: dalla sua grande passione per la recitazione all’arrivo sul set de Il Commissario Riccardi. Ecco cosa ha raccontato a noi di Comingsoon.it.

Ciao Serena, nel corso degli anni hai preso parte a molte fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone, Squadra Antimafia, Il giovane Montalbano e Il Commissario Ricciardi. Tra tutti i personaggi interpretati, ce n'è uno a cui sei particolarmente legata?

Io sono sempre stata una grande amante del cinema e del teatro. Da bambina avevo una grande fantasia e creatività che mi portava a sognare e fantasticare sull’essere tanti personaggi diversi e su creare tante storie. Ho interpretato molti ruoli in periodi differenti della mia vita, di cui conservo un ottimo ricordo e un arricchimento perché li identifico sempre come dei viaggi. Anche con Livia Lucani è stato un bellissimo viaggio nel passato. Non ti saprei dire quello a cui sono più legata. Io dico sempre che sarà il prossimo, come buon auspicio.

Ne Il Commissario Ricciardi interpreti l'affascinante soprano Livia Lucani...

Livia è una donna sensuale, affascinante, ma anche molto ironica. La cantante lirica all’epoca era una vera e propria star, una donna irraggiungibile con una grande forza, ma allo stesso tempo molto femminile e misteriosa. Ho cercato di immergermi il più possibile nell’atmosfera di quegli anni, guardando anche film con Greta Garbo, che ha interpretato ruoli sia da femme fatale che molto brillanti. I costumi, poi, hanno aiutato molto a entrare nella parte e in quell’atmosfera degli anni ’30.

Stasera andrà in onda la nuova puntata de Il Commissario Riccardi, ti va di anticiparci qualcosa sull’evoluzione del tuo personaggio?

Livia è rimasta affascinata sia da Napoli che da Riccardi, che l’ha risvegliata da un torpore di adulatori e adulatrici, da una situazione che l’aveva davvero stancata. Livia, quindi, vuole tornare in questa città e conoscere meglio il commissario, che in qualche modo è la prima persona che la tratta in modo normale. Il rapporto tra di loro si evolverà e diventerà qualcosa di più profondo. Non solo, collaborerà nelle indagini e canterà. Insomma, vedremo Livia in tante situazioni diverse.

Come ti sei trovata sul set con Lino Guanciale?

Lino è un compagno di viaggio fantastico. Oltre a essere un bravissimo attore, generoso e disponibile, è una persona molto piacevole. È stato fantastico con me e con tutta la troupe, un ottimo Ricciardi. Si è creata subito una bellissima intesa lavorativa e armonia con tutti gli altri attori anche grazie alla figura del nostro regista Alessandro D’Alatri.

Prossimamente ti ritroveremo anche nella nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone e di Un passo dal cielo. Cosa dobbiamo aspettarci?

Ne I bastardi di Pizzofalcone, proseguiranno le indagini di Lojacono e degli altri bastardi. Per quanto riguarda il mio personaggio, Rosaria Martone, continuerà la sua storia d’amore con Alex Di Nardo. In Un passo dal cielo, io sono la new entry e avrò un ruolo completamente diverso, brillante. Interpreto una consulente green, un’imbrogliona, che poi si scoprirà avere un passato molto difficile.