Il Commissario Ricciardi: Il Posto di Ognuno, la terza puntata, stasera 8 febbraio su Rai 1

Anticipazioni TV

Va in onda con crescente successo su Rai 1 la serie Il Commissario Ricciardi, tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. Stasera 8 febbraio alle 21.25 tocca a Il Posto di Ognuno. Le anticipazioni sulla trama.

Stasera 8 febbraio alle 21.25 su Rai 1 scatta l'atteso appuntamento con Il Commissario Ricciardi, sei episodi da 100 minuti diretti da Alessandro D'Alatri e interpretati da Lino Guanciale, che portano sullo schermo, in ordine cronologico, i primi sei romanzi scritti da Maurizio De Giovanni, ambientati nella Napoli di inizio anni Trenta. La serie è stata accolta benissimo dal pubblico, nonostante alcune differenze dal testo scritto (diciamolo: Ricciardi nei libri vede molta più gente morta, di continuo, e da questo "fatto" nascono la sua missione, la sua tragica condizione umana e anche il suo intuito investigativo), apparenti ai lettori dei libri, che hanno comunque apprezzato la confezione della serie e gli interpreti, in alcuni casi davvero azzeccati e fedeli all'immagine che ne avevamo. Stasera, proseguendo con l'ordine di pubblicazione, tocca a Il Posto di Ognuno, ambientato in estate e pubblicato nel 2009. Anche stavolta Ricciardi si troverà col fido Maione ad affrontare un caso di difficile soluzione, mentre il vicequestore Garzo gli sta col fiato sul collo, sempre timoroso di scontentare gli alti gerarchi. E il commissario avrà sempre più vicino due donne molto diverse tra loro, che cercano di fare breccia nel suo cuore.

Il Commissario Ricciardi - Il Posto di Ognuno: la trama della terza puntata in onda l'8 febbraio

Dopo la primavera che ha sconvolto gli animi e acceso i sensi e riportato l'amore e la pace in casa Maione, a Napoli è arrivata un'estate torrida, impietosa e atroce. Il caldo soffocante si insinua nei vicoli e nelle stanze buie dei palazzi, esaperando gli animi. Un nuovo delitto scuote la città. Stavolta la vittima non è di bassa estrazione sociale, ma è addirittura nobile: viene trovata uccisa a duchessa di Camparino, una donna bellissima e misteriosa, dalla chiacchierata vita notturna. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, accompagnato dal Brigadiere Maione, è incaricato delle indagini, come sempre preoccupazione del suo superiore che non ama i suoi metodi e la sua assenza di diplomazione verso quelli che contano. Come ogni volta, Ricciardi vede a ascolta le ultime parole della vittima, grazie al Fatto, il "dono" che ha ricevuto e che gli è sempre apparso come una condanna. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano avvicinarsi e l'indagine si svolge, arriva una minaccia concreta al loro amore: Livia Lucani, la soprano vedova di Arnaldo Vezzi che abbiamo conosciuto ne Il senso del dolore, torna a Napoli, decisa a conquistare il cuore dell'ombroso e affascinante commissario.

Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale racconta il personaggio tanto amato nella nostra intervista Leggi anche

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino), va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.