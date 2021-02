Il Commissario Ricciardi: Il Giorno dei Morti, la quarta puntata, stasera 15 febbraio su Rai 1

Anticipazioni TV

Stasera 15 febbraio alle 21.25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata della seguitissima serie con Lino Guanciale e Antonio Milo "Il giorno dei morti". Anticipazioni sulla trama.

Stasera 15 febbraio su Rai 1 alle 21.25 la serie di grande successo Il Commissario Ricciardi supera la boa della metà con la quarta puntata, intitolata Il Giorno dei morti e tratta dal romanzo omonimo di Maurizio De Giovanni, pubblicato nel 2010. Come i lettori sanno, è uno dei libri più belli e strazianti della serie, perché incentrato sulla morte di un bambino, un orfano morto apparentemente di freddo per strada, in una storia che mostra un'altra Napoli e parla di quel dolore che il commissario della Regia Questura Luigi Alfredo Ricciardi vuole curare, perché lo vive sulla propria pelle. Nella puntata in onda stasera, diretta come tutte da Alessandro D'Alatri, incontreremo alcuni giovanissimi e sorprendenti attori, espressione della straordinaria drammaturgia napoletana, capace di produrre incredibili attori naturali anche tra i non professionisti.

Stanno arrivando i miei amici. Tettè e gli scugnizzi di Peppe Mastrocinque. Domani sera su Raiuno la quarta puntata de Il commissario Ricciardi: “Il giorno dei morti.” Pubblicato da Alex Pentothal su Domenica 14 febbraio 2021

Il Commissario Ricciardi - Il Giorno dei Morti: la trama della quarta puntata in onda il 15 febbraio

A Napoli è arrivato un autunno piovoso, nebbioso e freddo. Proprio nella settimana dedicata alla commemorazione dei defunti viene ritrovato il cadavere di un bambino, Matteo detto Tetté, un piccolo orfano scheletrico, in apparenza morto di stenti. Accanto a lui, come a vegliarlo, un cane, che il dottor Modo adotterà. Ricciardi non è convinto che la morte del bimbo sia naturale, anche se per qualche motivo non vede la sua immagine e non sente il suo ultimo pensiero. Durante la loro ricerca della verità Ricciardi e Maione scopriranno un volto meno edificante della carità cristiana e dell'umanità, ben lontano dall'impegno e dalla fede di Don Pierino. E si troveranno a confrontarsi con una città che attende l'arrivo di Benito Mussolini e deve presentarsi col suo volto migliore. L'indagine clandestina di Ricciardi metteranno a rischio la sua vita e per proteggerlo Enrica farà un voto di cui potrebbe pentirsi.

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino), va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.