Il Commissario Ricciardi, Anticipazioni: la terza puntata, Il Posto di Ognuno, in onda l'8 febbraio

La terza puntata de Il Commissario Ricciardi, la serie di Rai 1 con Lino Guanciale, andrà in onda in prima serata l'8 febbraio. Anticipazioni sulla trama dell'episodio Il Posto di Ognuno.

Dopo le prime due puntate, andate in onda il 25 gennaio e il primo febbraio, torna l'appuntamento delle 21.15 su Rai 1 con Il Commissario Ricciardi, l'antieroe della Regia Questura di Napoli, all'inizio degli anni Trenta, creato da Maurizio De Giovanni e portato sul piccolo schermo da Lino Guanciale con la regia di Alessandro D'Alatri e la produzione di Rai Fiction-Clemart. Dal momento che la programmazione segue l'ordine dei romanzi, il terzo episodio in onda l'8 febbraio è Il Posto di Ognuno, che ha il sottotitolo L'estate del Commissario Ricciardi, dal libro pubblicato nel 2009. Vi diamo qualche anticipazione sulla trama della puntata in onda la prossima settimana, che vede Ricciardi indagare nell'alta società napoletana.

Il Commissario Ricciardi: Anticipazioni su Il Posto di Ognuno, in onda l'8 febbraio

A Napoli è arrivata un'estate torrida, impietosa e atroce. Il caldo soffocante si insinua nei vicoli e nelle stanze buie dei palazzi, esaperando gli animi. Un nuovo delitto, stavolta eccellente, scuote la città. La vittima infatti è la duchessa di Camparino, una donna bellissima e misteriosa, dalla chiacchierata vita notturna. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, accompagnato dal fedele Brigadiere Maione, è incaricato delle indagini e come ogni volta sente le ultime parole della vittima, che gli appare da morta, grazie al Fatto, il "dono" che ha ricevuto e che gli è sempre apparso come una condanna. Ricciardi ed Enrica sembrano avvicinarsi, ma, mentre l'indagine si svolge, arriva una minaccia concreta al loro amore: Livia, la vedova di Arnaldo Vezzi, torna a Napoli, decisa a conquistare il cuore dell'ombroso e affascinante commissario.

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti, Enrico Ianniello, Peppe Servillo, Nunzia Schiano e Fabrizia Sacchi, va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.