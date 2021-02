Il Commissario Ricciardi, Anticipazioni: la sesta e ultima puntata, In Fondo al tuo cuore, in onda l'1 marzo

Anticipazioni TV

Finisce con l'inizio del mese di marzo, il primo alle 21.25, la prima serie de Il Commissario Ricciardi, col sesto episodio intitolato In fondo al tuo cuore. Anticipazioni sulla trama.

Il Commissario Ricciardi, serie prodotta da Rai Fiction/Clemart, diretta da Alessandro D'Alatri e interpretata da Lino Guanciale nel ruolo protagonista, sta per giungere al termine dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto. Il sipario sulle avventure del triste e bel commissario della Regia Questura di Napoli negli anni Trenta calerà (speriamo provvisoriamente), il primo marzo quando andrà in onda l'ultima puntata, tratta dal romanzo del 2014 "In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi". Manca, tra i primi sei episodi, l'adattamento di "Per mano mia", che verrà speriamo recuperato in una seconda stagione. Ma vediamo alcune anticipazioni sui temi e sulla trama dell'ultimo episodio, In fondo al tuo cuore.

Il Commissario Ricciardi - In fondo al tuo cuore: anticipazioni sulla sesta e ultima puntata in onda il primo marzo

A Napoli è esplosa l'estate. Siamo a luglio, nei giorni più caldi dell'anno, e l'afa non dà tregua né di giorno né di notte. Mancano pochi giorni alla Festa della Madonna del Carmine, attesa da tutta la città, ma per Ricciardi e Maione non c'è gioia né riposo. Un notissimo ginecologo, primario al Pellegrini, precipita da 20 metri, dalla finestra del suo studio, all'ospedale. Una fine orribile su cui cadono ben presto le ipotesi di suicidio. Anche in questo caso l'amore, il tradimento e la fame sembrano essere le motivazioni di un delitto con molti sospetti. Nel frattempo Enrica prende una drastica decisione mentre Livia è disposta a fare di tutto pur di conquistare il cuore di Ricciardi. E amcje Maione entra in crisi, iniziando a dubitare della moglie Lucia.

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino), va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.