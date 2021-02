Il Commissario Ricciardi, Anticipazioni: la quinta puntata, Vipera, in onda il 22 febbraio

Anticipazioni TV

La quinta e penultima puntata de Il Commissario Ricciardi, Vipera, andrà in onda su Rai 1 il 22 febbraio e noi vi offriamo le anticipazioni sulla trama.

Tratta dai romanzi di culto di Maurizio De Giovanni, Il Commissario Ricciardi, serie in sei episodi televisivi di 100 minuti l'uno diretti da Alessandro D'Alatri, ha ottenuto un grande successo anche presso il pubblico televisivo di Rai 1, che non ha necessariamente letto i libri ma che forse adesso ci si avvicinerà. Come sulla carta, la serie racconta le indagini di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane commissario della Regia Questura di Napoli di nobili origini, triste e malinconico, nella Napoli di inizio anni Trenta. Il motivo della sua tristezza, che lo rende timoroso anche nei rapporti con le donne, è il "Fatto", un dono/maledizione che ha ereditato dalla madre e che gli consente di vedere le persone trapassate di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Dalla necessitò di dare pace a questi fantasmi partono le sue indagini. Il quinto episodio, che segue l'ordine cronologico dei romanzi, è Vipera, dal libro pubblicato nel 2012, che ha come sottotitolo Nessuna resurrezione per il Commissario Ricciardi. Andrà in onda su Rai 1 il 22 febbraio.

Il Commissario Ricciardi - Vipera: anticipazioni su Vipera, in onda il 22 febbraio

A Napoli è di nuovo primavera e manca una settimana a Pasqua. Vipera, la prostituta più famosa della casa di tolleranza Al Paradiso, nella centralissima via Chiaia, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città.

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino), va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.