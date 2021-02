Il Commissario Ricciardi, Anticipazioni: la quarta puntata, Il Giorno dei morti, in onda il 15 febbraio

Anticipazioni TV

Lunedì 15 febbraio alle 21.25 su Rai 1 il quarto appuntamento serale con la serie Il Commissario Ricciardi sarà Il Giorno dei morti. Anticipazioni sulla trama.

La serie di Rai 1 Il Commissario Ricciardi, in onda ogni lunedì alle 21.25 per sei appuntamenti serali di 100 minuti l'uno, sta conquistando sempre più spettatori e siamo certi che ne conquisterà ancora, inducendo chi non lo abbia già fatto a leggere i bellissimi romanzi di Maurizio De Giovanni da cui è tratta. Grazie a una bella ricostruzione, a una regia accorta e ad attori in parte (con autentici mattatori come, a parte il protagonisa Nino Guanciale, lo straordinario Antonio Milo, perfetto Brigadiere Maione, e la rivelazione Adriano Falivene nei panni di Bambinella), queste storie che uniscono la Napoli inedita degli anni Trenta a una tormentata storia d'amore e a un affascinante elemento soprannaturale, hano trovato un pubblico attento e partecipe. Vediamo di darvi qualche anticipazione sulla trama della quarta puntata, Il giorno dei morti, in onda lunedì 15 febbraio.

Il Commissario Ricciardi: Anticipazioni su Il Giorno dei morti, in onda il 15 febbraio

La quarta serata de Il Commissario Ricciardi è tratta dal romanzo "Il giorno dei morti. L'autunno del commissario Ricciardi" pubblicato nel 2010. A Napoli piove, la città è sepolta sotto una coltre di nuvole e nebbia. Nella settimana dedicata alla commemorazione dei defunti viene ritrovato il cadavere di un bambino, Matteo detto Tetté, uno scugnizzo di strada in apparenza morto di stenti. Ma Ricciardi non è convinto che la morte del bimbo sia naturale, per quanto atroce, e scopre che è stato avvelenato. Le sue indagini metteranno a rischio la sua vita e per proteggerlo Enrica farà un voto di cui potrebbe pentirsi.

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino), va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.