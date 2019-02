Il Commissario Montalbano - Un Diario del '43: il nuovo episodio Stasera su Rai 1

Un Diario del '43, è questo il titolo del secondo dei due nuovi episodi del 2019 del Commissario Montalbano, in onda questa sera alle 21.25 su Rai UNO.

34esimo film della serie con protagonista il personaggio creato da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43 è tratto dai racconti "Il Diario del '43" e "Being Here" contenuti nella raccolta "Un mese con Montalbano" (pubblicata nel 1998).

Dopo aver affrontato nell'episodio della scorsa settimana un tema drammatico e molto attuale come quello dello sbarco di migranti sulle coste siciliane, quello di questa sera ci riporterà 75 anni nel passato, un passato legato a un altro tipo di migranti, quelli che dal nostro paese partivano oltreoceano, e ad altri sbarchi, come quello delle truppe americane in Sicilia nel luglio del 1943. Al centro di tutto, ovviamente, un misterioso omicidio da risolvere.



Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Clip Ufficiale del Film con Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta -HD

Ospite speciale nel cast dell'episodio di oggi è l'87enne attore e cantante italo-americano Dominic Chianese, noto al grande pubblico soprattutto per essere stato Corrado "Junior" Soprano, ruolo interpretato per quasi 10 anni nella serie tv culto I Soprano. In Un Diario del '43, Chianese interpreta il ruolo di John Zuck, figlio di Vigata ma ormai americano di adozione, che torna dopo decenni nella sua terra natale.



Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Clip con Luca Zingaretti e Dominic Chianese - HD

La trama ufficiale di Montalbano - Un Diario del '43

Tre storie arrivano a Montalbano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell'estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi. Il ragazzo, intriso di ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all'indomani dell'8 settembre 1943, una strage.

Il giorno stesso della scoperta del diario si presenta da Montalbano un novantenne dall'aria arzilla, un certo John Zuck. L'uomo, vigatese di nascita, durante la guerra fu fatto prigioniero dagli americani. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, decise di restare negli USA e di farsi lì una vita.

Tornato a Vigata ha scoperto il suo nome inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra. Chiede a Montalbano se può aiutarlo a far cancellare il suo nome dal monumento. Zuck fa molta simpatia a Montalbano, che prende a cuore la sua pirandelliana vicenda.

Il giorno dopo l’incontro con Zuck un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto.

Qualcuno l'ha ucciso. Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro. Ma in modo del tutto sorprendente. E tragico.

Il nuovo episodio in prima visione del Commissario Montalbano, Un Diario del '43, va in onda stasera, lunedì 18 febbraio, alle 21.25 su Rai Uno.