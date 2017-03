Il Commissario Montalbano: trama e cast del nuovo episodio di stasera "Come voleva la prassi"

Dopo lo straordinario successo di pubblico di Un covo di vipere, andato in onda lunedì scorso, che ha registrato uno share del 40,8% con oltre 10,5 milioni di spettatori incollati davanti al piccolo schermo, Il commissario Montalbano torna stasera alle 21.25 su Rai Uno con il suo 30esimo episodio dal titolo Come voleva la prassi.

Il secondo è ultimo film di questa nuova stagione 2017 è di nuovo diretto da Alberto Sironi e sceneggiato da Francesco Bruni, Andrea Camilleri e Salvatore De Mola.

Tratto dalle raccolte "Morte in mare aperto ed altre indagini del giovane Montalbano", "Gli arancini di Montalbano" e "Un mese con Montalbano", il film vede Montalbano alle prese un delitto efferato nei confronti di una giovane prostituta davanti a una platea di benpensanti.

Anticipazione trama di Il Commissario Montalbano: come voleva la prassi





Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, sul freddo pavimento di un androne di via Pintacuda. Cosa ha spinto la ragazza a trascinarsi, esanime, fin lì dentro? Montalbano sospetta che la vittima sia una prostituta proveniente dall'Est Europa. E spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata, isolino i responsabili di un crimine così efferato. Per tutta risposta, il commissario diventa oggetto lui stesso di un attentato. Le indagini portano Montalbano a scovare tra i condomini non l'assassino, ma un complice, che ha assistito e ripreso con una telecamera, il festino in cui ha trovato la morte la ragazza, a cui hanno partecipato, mascherati ma riconoscibili, i notabili della zona. Durante l'indagine, Montalbano conosce un giudice in pensione, Leonardo Attard, che sta revisionando tutti i processi che ha celebrato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai problemi personali. Un incontro inquietante, che lo lascerà con molti interrogativi.



Sotto le due clip tratte dal film, trovate il cast completo di Come voleva la prassi e informazioni sulla canzone Ciuri di strata:











Il cast completo con attori e personaggi di Come voleva la prassi:



Altri interpreti:

Aldo Messineo

Raniela Ragonese

Luigi Caruso

Rosario Spata

Nicola Giosuè

Sebina Montagno

Mauro Maria Amato

Aldo Toscano

Elisa Franco

Nellina Fichera

Aldo La Spina

Angelo Tropea

Gianni Bracciolani

Edgardo Mangiù

Barbara Giummarra

Chiara Esposito

Silvia Jelo

Le canzoni di Olivia Sellerio:

Le canzoni di Olivia Sellerio risuonano nelle due stagioni della vita del commissario di Vigàta.

Con "Malamuri" in Un covo di vipere e "Ciuri di strata" in Come voleva la prassi, la sua voce accompagna Il commissario Montalbano.

La cantante siciliana affronta due temi, scabrosi e terribili, restituendoli nel proprio racconto. "Ho scritto queste canzoni - dice Olivia Sellerio - perché la mia voce si aggiunga al coro contro l'ignominia della tratta, contro ogni forma di abuso, anche quello 'sentimentale'".

Un altro prezioso lavoro di creazione e di sintesi che coniuga il suo amore per diversi generi con la lingua di Sicilia a rinnovarne e contaminarne la musica popolare.