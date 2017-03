Il Commissario Montalbano: Stasera su Rai Uno "Una faccenda delicata"

Dopo i due nuovi film 2017 de Il Commissario Montalbano, Un covo di vipere e Come voleva la prassi, andati in in onda in prima visione su Rai Uno nelle scorse settimane, da stasera 13 marzo in prima serata su Rai Uno andranno in onda le repliche di 8 film della serie, tra quelli che hanno avuto il maggior successo di pubblico, che ci accompagneranno ogni lunedì sera fino al 1 maggio.



La serie di repliche prende dunque il via stasera alle 21.25 su Rai Uno con Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata. Il film, andato in onda 29 febbraio 2016 e mai replicato fino a oggi, è stato il maggior successo di pubblico di un film della serie con 10.862.000 spettatori, primato battuto la scorsa settimana da Come voleva la prassi con oltre 11 milioni di spettatori.

Una faccenda delicata, diretto da Alberto Sironi e sceneggiato da Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Leonardo Marini è tratto dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano.

Anticipazione trama di Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata

Sono passati mesi dalla morte di François, Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre. Salvo è da lei, in Liguria, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per qualche giorno. Purtroppo però Montalbano riceve una chiamata dal suo commissariato: c'è stato un omicidio e Fazio gli chiede di tornare subito a Vigata. Anche perché del caso ha già cominciato a occuparsene Augello, che ha imboccato però una pista d’indagine totalmente assurda e non c'è modo di dissuaderlo. Non c'è niente da fare, Montalbano deve partire. Livia è assai dispiaciuta, ma non può che avere pazienza, per l’ennesima volta. Non appena tornato a Vigata, Salvo apprende del caso: è stata uccisa una prostituta, Maria Castellino, strangolata con una cintura da uomo nel miniappartamento dove lavorava. Era un personaggio piuttosto singolare Maria: tanto per cominciare, aveva quasi settant'anni, ma era ancora in piena attività. Non solo, Maria era così buona, gentile, generosa, che era stimata e benvoluta da tutti, nessuno in paese era prevenuto o la giudicava per il suo mestiere. Inoltre era felicemente sposata, e per suo marito Serafino - ora distrutto dal dolore - il fatto che lei fosse una prostituta non era mai stato un problema. Augello è convinto che si tratti del delitto di un maniaco, un gerontofilo, e Maria, secondo lui, sarebbe morta per incidente nel corso di una bizzarra pratica erotica. Montalbano è ovviamente persuaso che la tesi di Mimì non stia né in cielo né in terra, ma, per non mortificarlo, gli lascia condurre autonomamente un'indagine parallela alla propria...

Il Cast completo di Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata

Altri interpreti (in ordine alfabetico)

Luigi Caruso - Caruso Antonella Cirrone - Signora Centro Anziani

Gerlando Gramaglia - Pistone

Emilia Greco - Signora Pistone

Maria La Bella - Signora Centro Anziani

Saro Spata - Spata

Sergio Valastro - Infermiere Cangemi

