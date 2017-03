Il Commissario Montalbano: Stasera su Rai Uno "La Piramide di Fango"

Montalbano non perde colpi, nemmeno se si tratta di una replica. Non ha fatto eccezione nemmeno la messa in onda la scorsa settimana di Una faccenda delicata, vista da quasi 10 milioni di spettatori. C'è da scommettere che il successo di pubblico si ripeterà anche stasera, 20 marzo, con la tramissione alle 21.25 su Rai Uno del film Il Commissario Montalbano: La Piramide di fango, andato in onda la prima volta il 7 marzo 2016 e mai replicato fino a oggi.

La Piramide di fango, diretto da Alberto Sironi e sceneggiato da Francesco Bruni e Andrea Camilleri, è tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel maggio del 2014 da Sellerio editore.

Anticipazione trama di Il Commissario Montalbano: La Piramide di fango

È notte fonda e piove a dirotto. Un uomo, in mutande e canottiera, gravemente ferito, sanguinante, corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere che ormai è tutto un pantano. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura della condotta idrica in costruzione. È là che viene trovato cadavere, la mattina seguente. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Montalbano capisce che quell'uomo deve essere stato sorpreso nella notte, mentre dormiva; l'assassino gli ha sparato, lui ha cercato di fuggire con la bicicletta, si è nascosto in quella tubatura, ma la ferita era troppo grave ed è morto. Quindi doveva vivere nelle vicinanze del cantiere. Il commissario riesce dunque a trovare la sua abitazione e a identificarlo: si tratta del trentacinquenne Gerlando Nicotra, contabile della stessa impresa edile di quel cantiere dove è morto; viveva con la bellissima moglie tedesca, Inge. È un caso assai complesso, e strano, il commissario se ne rende subito conto: tanto per cominciare di Inge non c'è più nessuna traccia, sparita. Inoltre Gerlando e Inge non vivevano soli, come tutti credevano: nell'abitazione ci sono tracce di una terza persona, che stava là con loro, un uomo che nessuno conosce, probabilmente anziano. E nella casa vi erano anche delle pistole, sia nella camera dei Nicotra, sia in quella del misterioso ospite. Cosa assai sorprendente è che di questo "terzo uomo" non vi è alcuna impronta...

Il Cast completo di Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata

Altri interpreti (In ordine alfabetico)

Federico Benvenuti - Gerlando Nicotra

Fabio Boga - agente scientifica

Filippo Brazzaventre - Ragonese

Luigi Caruso - Caruso

Turi Catanzaro - Terrazzano

Luca Coco - Piscopo

Giacomo Famoso - Dottore Di Rosales

Aldo Messineo - Enzo

Amleto Monteforte - 1° addetto mortuaria

Nick Nicolosi - Avv. Boglione

Vincenzo Pepe - Adolfo Rosales

Raniela Ragonese - moglie di Enzo

Massimo Spata - agente Micheletto

Saro Spata - Spata

Ecco i prossimi appuntamenti con i film del Commissario Montalbano: