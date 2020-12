Il Commissario Montalbano: Stasera su Rai 1 Una voce di Notte

Anticipazioni TV

Montalbano torna stasera in prima serata su Rai 1 con la replica dell'episodio del 2013 Una Voce di Notte. Ecco tutte le anticipazioni dell'episodio del Commissario Montalbano, in onda oggi alle 21.25 su Rai 1.

Andrà in onda stasera, martedì 15 dicembre 2020 su Rai 1 alle 21.25, il film per la TV del 2013 Il Commissario Montalbano: Una voce di notte.

La regia del film, basato sull'omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2012, è stata curata dal compianto Alberto Sironi. Nel ruolo del celebre commissario di Vigata troviamo, ovviamente, Luca Zingaretti, volto storico di Montalbano. Accanto a lui: Cesare Bocci (nel ruolo del fidato Domenico Augello), Peppino Mazzotta (nei panni di Fazio) e Angelo Russo (il simpatico Catarella).

Il Commissario Montalbano - Una Voce di Notte: La trama e il trailer dell'episodio di stasera

Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della strada. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio del presidente della Provincia di Montelusa, il commissario capisce di essere finito nei guai. Lo stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia di aver subito un furto presso il supermercato di cui è direttore. Il detective si rende conto che anche questa faccenda sarà complicata, perché il negozio in questione è sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Come se non bastasse, il presidente del consiglio d’amministrazione è l’onorevole Mongibello, avvocato di fiducia della famiglia. Il direttore Nicotra, inoltre, pare si sia tolto la vita nel suo ufficio, impiccandosi, ma Montalbano capisce da subito che è stato ucciso. Tuttavia, non può seguire questa pista perché neanche il dottor Pasquano se la sente di diffondere i risultati dei suoi esami, che confermerebbero l’ipotesi dell’omicidio. La mafia fa paura, soprattutto quando si allea con la politica. Montalbano si ritrova a dover cercare di incastrare gli assassini di Nicotra con metodi molto poco ortodossi. Nello stesso modo deve agire per trovare l’assassino di Mariangela Carlesimo, la ragazza di Giovanni Strangio, trovata accoltellata in casa del giovane.



L'appuntamento con Montalbano e l'episodio Una Voce di Notte è per questa sera, martedì 15 dicembre, in prima serata su Rai 1.