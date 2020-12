Il Commissario Montalbano - La Piramide di Fango: Stasera 1 Dicembre su Rai1

Anticipazioni TV

Ecco le anticipazione della trama del film La Piramide di Fango con Luca Zingaretti, l'episodio de Il Commissario Montalbano in onda stasera, 1 dicembre 2020, su Rai Uno alle 21.25.

Montalbano non perde colpi, nemmeno se si tratta di una replica. C'è da scommettere che il successo di pubblico si ripeterà anche stasera, 1 dicembre 2020, con la trasmissione alle 21.25 su Rai Uno del film Il Commissario Montalbano: La Piramide di fango, andato in onda la prima volta il 7 marzo 2016.

La Piramide di fango, diretto da Alberto Sironi e sceneggiato da Francesco Bruni e Andrea Camilleri, è tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel maggio del 2014 da Sellerio editore.

Anticipazione trama di Il Commissario Montalbano: La Piramide di fango

È notte fonda e piove a dirotto. Un uomo, in mutande e canottiera, gravemente ferito, sanguinante, corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere che ormai è tutto un pantano. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura della condotta idrica in costruzione. È là che viene trovato cadavere, la mattina seguente. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Montalbano capisce che quell'uomo deve essere stato sorpreso nella notte, mentre dormiva; l'assassino gli ha sparato, lui ha cercato di fuggire con la bicicletta, si è nascosto in quella tubatura, ma la ferita era troppo grave ed è morto. Quindi doveva vivere nelle vicinanze del cantiere. Il commissario riesce dunque a trovare la sua abitazione e a identificarlo: si tratta del trentacinquenne Gerlando Nicotra, contabile della stessa impresa edile di quel cantiere dove è morto; viveva con la bellissima moglie tedesca, Inge. È un caso assai complesso, e strano, il commissario se ne rende subito conto: tanto per cominciare di Inge non c'è più nessuna traccia, sparita. Inoltre Gerlando e Inge non vivevano soli, come tutti credevano: nell'abitazione ci sono tracce di una terza persona, che stava là con loro, un uomo che nessuno conosce, probabilmente anziano. E nella casa vi erano anche delle pistole, sia nella camera dei Nicotra, sia in quella del misterioso ospite. Cosa assai sorprendente è che di questo "terzo uomo" non vi è alcuna impronta...

Il Cast completo di Il Commissario Montalbano: La Piramide di Fango

Altri interpreti (In ordine alfabetico)

Federico Benvenuti - Gerlando Nicotra

Fabio Boga - agente scientifica

Filippo Brazzaventre - Ragonese

Luigi Caruso - Caruso

Turi Catanzaro - Terrazzano

Luca Coco - Piscopo

Giacomo Famoso - Dottore Di Rosales

Aldo Messineo - Enzo

Amleto Monteforte - 1° addetto mortuaria

Nick Nicolosi - Avv. Boglione

Vincenzo Pepe - Adolfo Rosales

Raniela Ragonese - moglie di Enzo

Massimo Spata - agente Micheletto

Saro Spata - Spata

L'appuntamento con Il Commissario Montalbano: La Piramide di Fango è per questa sera, martedì 1 dicembre 2020, alle 21.25 su Rai 1