Il Commissario Montalbano - Il Gioco degli Specchi, Stasera su Rai1

Strani attentati e inquietanti avvertimenti coinvolgono Salvo Montalbano in un gioco crudele di depistaggi, stasera in replica su Rai1 l'episodio del 2013 Il Gioco degli Specchi. Ecco tutte le anticipazioni della trama del Commissario Montalbano di questa sera, martedì 8 dicembre 2020.

Questa sera, martedì 8 dicembre 2020, avete un nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano, il personaggio creato da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

L'episodio in onda stasera a partire dalle 21.25 è intitolato Il Commissario Montalbano: Il gioco degli specchi, film realizzato da Alberto Sironi nel 2013 e tratto dall'omonimo libro, diciottesimo romanzo della serie Montalbano, pubblicato da Sellerio nel maggio 2011 nella collana "La memoria".

Il Commissario Montalbano - Il gioco degli specchi: anticipazioni, trama ufficiale e cast

Una bomba di basso potenziale viene fatta esplodere davanti a un magazzino. I danni sono molto scarsi e nonostante l’ipotesi che si possa trattare di un minaccia per un pizzo non pagato, il proprietario, Angelino Arnone (Maurizio Laudicina Rossi), nega di poter essere l’obiettivo dell’attentato. Montalbano (Luca Zingaretti) è perplesso e giunge alla conclusione che il vero destinatario sia qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino e che la scatola contenente l’ordigno, potrebbe essere stata spostata da qualche ignaro. Nella palazzina accanto abitano due pregiudicati: Carlo Nicotra e Stefano Tallarita, il primo un pezzo grosso della famiglia Sinagra, l’altro uno spacciatore al soldo dello stesso Nicotra. C’è qualcosa che non torna però. Nicotra è un boss a cui non verrebbero mandati dei semplici avvertimenti mentre Tallarita è in prigione. Quando Arnone si presenta al commissariato con una lettera anonima destinata a lui, Montalbano capisce che l’uomo sta mentendo e che è stato mandato da qualcuno per depistare le indagini. Questo è però solo uno dei fili di una rete di depistaggi che i responsabili dell’attentato stanno tessendo per confondere le idee alla polizia, un vero e proprio…gioco degli specchi. Lo stesso Salvo è vittima di un avvertimento molto strano: un colpo di carabina viene sparato contro lo sportello del passeggero della sua macchina ma di cui non si avvede. È Fazio (Peppino Mazzotta) ad accorgersene vedendo la carrozzeria danneggiata.

A questo mistero si aggiunge anche quello di Liliana Lombardo (Barbora Bobulova), la vicina di casa del commissario. La donna scopre infatti che la sua auto è stata danneggiata durante la notte e Salvo si offre di accompagnarla a lavoro nei giorni successivi, sapendola sola con il marito fuori casa per lavoro. Dopo un’iniziale reticenza la donna rivela che sa chi potrebbe essere il colpevole del danno procuratole e di aver avuto una relazione con un ragazzo. Questi si scoprirà essere Arturo Tallarita (Pietro Masotti), il figlio dello spacciatore di Nicotra. Il caso assume chiarezza: il colpo di carabina sparato sull'auto di Montalbano era indirizzato a Liliana, così come l'attentato davanti al magazzino voleva colpire Arturo. Nonostante la soluzione del caso, Montalbano non riesce a salvare i due amanti, vittime di quello che è stato un gioco troppo grande e troppo crudele.

Il Commissario Montalbano - Il Gioco degli Specchi ci aspetta stasera, 8 dicembre 2020, alle 21.25 su Rai1.