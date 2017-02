Il commissario Montalbano: i nuovissimi episodi presentati da Luca Zingaretti a Sanremo

Oltre agli spot tv andati in onda in questi ultimi giorni, sarà Luca Zingaretti in persona, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, a presentare ufficialmente al pubblico la nuova serie che lo vede protagonista nei panni del suo prsonaggio più popolare, Il Commissario Montalbano. I due nuovissimi episodi di Montalbano, il personaggio creato dallo scrittore Andrea Camilleri, andranno in onda su Rai Uno lunedì 27 febbraio e lunedì 6 marzo e s'intitolano Un Covo di Vipere e Come Voleva la Prassi e per la prima volta sono stati girati interamente in Sicilia.

La prima puntata, come lo indica il titolo stesso, è tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri con protagonista il commissario Montalbano, pubblicato nel 2013.

La seconda puntata è invece basata sulla raccolta "Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano" del 2014, ovviamente riadatta su misura per un Montalbano più maturo.



Se Luca Zingaretti è presente nel cast di Montalbano sin dai suoi esordi sul piccolo schermo nel 1999, in questi quasi 20 anni molti attori ne sono usciti e altri ne sono entrati. Per quanto riguarda il cast dei nuovi episodi in arrivo, segnaliamo la pesenza di Sonia Bergamasco, Alessandro Haber, Valentina Lodovini, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Roberto Nobile, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio e Angelo Russo.

Per quanto riguardo il grande schermo, ricordiamo che l'utlima apparizioni di Zingaretti risale al 2015 con il film Tempo instabile con probabili schiarite diretto da Marco Pontecorvo che vedeva tra i suoi altri interpreti John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina e Lillo.