Il Commissario Montalbano, i nuovi episodi: trama e cast di Un Covo di Vipere e anticipazioni del secondo episodio

Il Commissario Montalbano in TV compie 18 anni (è del 1999 la prima serie) e festeggia la maggiore età con due nuovissimi episodi, o meglio, due nuovi film tratti dai libri di Andrea Camilleri. Luca Zingaretti torna infatti da stasera su Rai Uno con il personaggio che gli ha dato la massima popolarità con il primo dei due appuntamenti. Con questi due nuovi episodi, la più fortunata, premiata e acclamata tv movie collection arriva a 30 film complessivi.



Il Commissario Montalbano: un covo di vipere, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2013, è diretto da Alberto Sironi e sceneggiato da Francesco Bruni, Andrea Camilleri, Salvatore De Mola e Leonardo Marini e vede Montalbano alle prese con l'omicidio di Cosimo Barletta (Marcello Mazzarella), sessantenne imprenditore, nonché strozzino, a cui di certo non mancavano i nemici. Sotto la foto la trama ufficiale di Un covo di vipere:





Trama: Una mattina l'imprenditore sessantenne Cosimo Barletta viene trovato morto nella sua casa al mare. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca, mentre era tranquillamente seduto in cucina a bersi un caffè. Non ci sono segni di effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva, che lui stesso può avere fatto entrare, o addirittura una donna che può avere passato la notte lì con lui. Il caso assume presto tinte assai fosche, perché Montalbano scopre, anche grazie alla testimonianza dei figli dell'assassinato, che Barletta era tutt'altro che una persona specchiata: uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti, Cosimo, oltre che spregiudicato imprenditore, era anche un ignobile strozzino e aveva rovinato un sacco di gente a Vigata. Ma non è tutto, perché Barletta aveva inoltre una particolare inclinazione a costringere giovani ragazze a concederglisi, per poi ricattarle e tenerle sotto il proprio giogo. Erano in molti, quindi, a odiare quest'uomo orribile e sadico. Molti i potenziali assassini. Un caso complicato, che si complicherà ancora di più quando il nostro Montalbano scoprirà che a Barletta non hanno semplicemente sparato, ma che poco prima era stato addirittura avvelenato. Come se due assassini, indipendentemente l'uno dall'altro, avessero deciso quella stessa notte di ucciderlo.



Sotto alla nostra intervista con alcuni dei protagonisti principali, trovate le notizie sul cast:





Se Luca Zingaretti è presente nel cast di Montalbano sin dai suoi esordi sul piccolo schermo nel 1999, in questi quasi 20 anni molti attori ne sono usciti e altri ne sono entrati.

Ecco il cast completo di Un covo di vipere:



Altri interpreti:

Aldo Messineo

Raniela Ragonese

Luigi Caruso

Rosario Spata

Toti Mancuso

Julija Gusareva

Rosa Giutolisi

Vi diamo una breve anteprima video di Un covo di vipere con queste due clip, più sotto trovate le anticipazioni del secondo film "Come voleva la prassi", in onda lunedì 6 marzo in prima serata su Rai Uno









Come voleva la prassi: anticipazioni secondo episodio della nuova serie del Commissario Montalbano, in onda lunedì 6 marzo.