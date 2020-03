Il Commissario Montalbano, Anticipazioni: Stasera su Rai 1 "Salvo Amato, Livia Mia“

Anticipazioni TV

Il commissario Montalbano torna a partire da stasera su Rai1 con due nuovi attesissimi gialli. Anticipazioni, Trama e Trailer dell'episodio.

Vi avevamo di recente annunciato il ritorno dell'atteso Commissario Montalbano, ebbene ci siamo, andrà in onda stasera, lunedì 9 marzo, su Rai Uno, il primo dei due racconti, nuovi di zecca, dedicati alle avventure del Commissario siciliano interpretato da Luca Zingaretti. L'episodio, intitolato Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia è tratto dall'omonimo racconto di Andrea Camilleri e ha assorbito nella Trama anche alcuni elementi della storia Il vecchio ladro. Il nome di Luca Zingaretti compare nei titoli come regista accanto al compianto Alberto Sironi, scomparso lo scorso 4 agosto. Nel Cast insieme a Zingaretti vedremo: Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Rosario Lisma, Luciano Scarpa, Roberta Giarrusso e Federica De Benedittis.



Dopo l'appuntamento di stasera con il Film, Salvo amato, Livia mia, in cui Montalbano si ritroverà ad indagare sulla morte di una cara e vecchia amica di Livia, andrà in onda il prossimo lunedì 16 marzo 2020 il secondo film inedito di questa stagione, La rete di protezione, in cui il commissario dovrà fare chiarezza su uno strano caso partito con un attentato nella scuola del figlio di Augello.

Il Commissario Montalbano: la Trama di Salvo amato, Livia mia

Il corpo di Agata Cosentino viene rinvenuto in un corridoio dell’archivio comunale. E' probabile si tratti di uno stupro degenerato in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che decide di portare avanti le sue indagini partendo proprio dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era molto vicina a Livia; una cara amica conosciuta a Genova, dove la giovane ha trascorso un paio d’anni per lavoro, prima di ritornare definitivamente a Vigàta, assunta all'archivio comunale. Agata, riservata e schiva, concedeva la sua amicizia e il suo amore ad una cerchia ristretta di persone. Ed è su questo giro che si concentrerà l’indagine di Montalbano, al Commissario sarà infatti presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno a lei molto vicino.

Il Commissario Montalbano: Salvo Amato, Livia Mia, va in onda alle 21.25 su Rai1