Il Commissario Montalbano, Anticipazioni: Stasera su Rai 1 'La Rete di Protezione'

Anticipazioni TV

Il commissario Montalbano torna stasera con il secondo dei due episodi della nuova stagione. Scopri Anticipazioni, Trama e Trailer.

Nuovo appuntamento con il Commissario Montalbano, stasera, lunedì 16 marzo, su Rai 1, andrà in onda il secondo dei due racconti inediti di questa stagione, intitolato Il Commissario Montalbano - La Rete di Protezione. Tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio, vedrà Luca Zingaretti - nei panni del commissario più amato d'Italia - risolvere un nuovo e sconcertante enigma: l’ingegner Sabatello porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa, l’inquadratura fissa di un muro. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario: nella scuola frequentata dal figlio di Augello verrà compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Nel Cast insieme a Zingaretti vedremo: Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia. Ecco il Trailer de Il Commissario Montalbano: La Rete di Protezione in onda stasera a partire dalle 21.25 su Rai1:

Il Commissario Montalbano: La rete di protezione: Clip Ufficiale del Film "Montalbano bloccato dai vigili" - HD

Le Anticipazioni dell'episodio di stasera 'Il Commissario Montalbano: La Rete di Protezione'

Vigata è in festa per l'arrivo in città di una troupe svedese impegnata a girare una fiction ambientata negli anni '50 riguardante la storia di una nave scandinava approdata in Sicilia in quegli anni. E' nel pieno di questa confusione, mentre la città si trova a fronteggiare un "traffico" da grande metropoli, che si fa largo un nuovo enigma per il Commissario Salvo Montalbano. Tutto ha inizio quando riceve la visita in commissariato dell'ingegner Sabatello. L'uomo, appartenente a un'antica famiglia, ha ritrovato nella cantina di casa dei filmini in super 8 girati da suo padre negli ultimi anni della sua vita. Il materiale, una raccolta decennale, vede una serie di pellicole tutte identiche: l'inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce subito come dietro si celi una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Montalbano è infatti convinto che quelle riprese non siano solo il frutto della mente di un uomo anziano e ammalato ma nascondano qualcosa di misterioso, un evento del passato, un caso rimasto irrisolto... Nel frattempo, un altro grave fatto sconvolgerà la tranquilla Vigàta: due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nella scuola frequentata dal figlio di Augello, esplodendo dei colpi di arma da fuoco e lanciando preoccupanti minacce.