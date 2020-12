Il Collegio, Stasera su Rai2 un nuovo appuntamento: le Anticipazioni della Sesta Puntata

Anticipazioni TV

Andiamo a scoprire cosa faranno gli studenti del Convitto Regina Margherita di Anagni nella Sesta Puntata del docu-reality in onda stasera in prima serata su Rai2.

La Quinta Stagione del docu-reality Il Collegio è diventata ormai un appuntamento fisso per il giovane pubblico televisivo, molto affezionato alla classe 1992 che nel Convitto Regina Margherita di Anagni ha rinunciato a smartphone e tagli di capelli avanguardistici per tornare a un anno di grandi cambiamenti politici, culturali e sociali. Di settimana in settimana abbiamo imparato a conoscere un pugno di adolescenti fragili e sensibili, ma determinati più che mai ad aiutarsi reciprocamente e inclini a un po’ di sana indisciplina. Come faremo senza di loro quando la trasmissione finirà? Accompagnato dalla voce di Giancarlo Magalli, Il Collegio è una bella finestra sul mondo di oggi e di ieri.

Il Collegio: dove eravamo rimasti?

La Quinta Puntata de Il Collegio ha tenuto inchiodati davanti al televisore 2.492.000 spettatori pari all’11.2% di share. Gli allievi del Convitto Regina Margherita di Anagni hanno festeggiato l'arrivo delle giacche rosse, ma qualcuno è dovuto restare in maniche di camicia: Giulia Scarano. Dopo essere stata rimproverata dal preside, la vivace ragazzina è stata messa in isolamento e confinata nel "limbo", e per uscirne ha dovuto imparare alcune terzine della Divina Commedia. Il professor Raina si è dovuto allontanare, e al suo posto è arrivata una professoressa che non ha riscosso le simpatie dei ragazzi. Giordano Francati le ha addirittura detto che le sue lezioni erano noiose, e per questo non ha potuto partecipare alla gita. A fargli compagnia sono stati Bonard Dago, che ha tirato un aeroplanino di carta in testa alla professoressa Petolicchio, Davide Vavalà e Maria Teresa Cristini, che ha detto "che palle" al professore di musica. Gli altri hanno trascorso una notte sotto le stelle dopo aver ammirato cavalli e mucche. Davanti a un fuoco hanno letto i loro temi sulla solitudine e qualcuno ha pianto calde lacrime. I nuovi arrivati, i gemelli Prezioso, si sono perfettamente integrati nel gruppo.

Il Collegio: le Anticipazioni della Sesta Puntata

La Sesta Puntata della Quinta Stagione de Il Collegio va in onda martedì 1 dicembre alle 21.20. Ecco un piccolo assaggio.

La sesta settimana comincia per gli studenti con una lezione del professor Maggi sulla satira, a cui segue l'inaugurazione da parte di Carnevale della giornata dello studente, che quest'anno è incentrata sulla lotta alla mafia e su Falcone e Borsellino, assassinati da Cosa Nostra rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio 1992. I ragazzi si lasciano coinvolgere emotivamente e anche i professori per una volta si tolgono la corazza, dimostrando grande umanità. Dopodiché tutti ritrovano il sorriso e il self-control grazie a una succulenta grigliata preparata dal bidello Enzo. A interrompere la monotonia della vita di collegio arrivano i genitori di alcuni alunni, che sono stati chiamati dal preside. Lo studente che nella sesta settimana sembra avere più problemi è Alessandro Andreini, che non sopporta che Andrea Di Piero prenda voti più alti dei suoi. Il ragazzo è talmente ossessionato dalla rivalità con il compagno da credere che i professori lo favoriscano.

Realizzato in collaborazione con Banijay Italia e basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach 'em, Il Collegio ci aspetta stasera, martedì 1 dicembre 2020, in prima serata su Rai2, con la Sesta Puntata.