Il Collegio: Questa Sera, su Rai 2, la Seconda Puntata con protagonista la classe 1977

Anticipazioni TV

Stasera, su Rai 2 alle 21.20, tutti davanti al televisore per la Seconda Puntata del docu-reality Il Collegio. Quali bravate faranno gli allievi? E cosa impareranno? Ve lo raccontiamo noi.

Questa sera, alle 21.20, su Rai 2, va in onda la Seconda Puntata de Il Collegio, il docu-reality amato dalle giovanissime generazioni che riporta un pugno di studenti provenienti da ogni parte d'Italia al 1977, anno di contestazioni, di terrorismo, de La febbre del sabato sera, della musica quella più bella, della nascita di Portobello. Le porte del Convitto Nazionale Santa Margherita di Anagni si sono aperte per accogliere 20 ragazzi, pronti a sostenere l'esame di Terza Media sotto l'occhio vigile del minaccioso Preside e del corpo insegnanti.

Il Collegio 6: Dove eravamo rimasti?

La sesta edizione del Collegio è cominciata con una novità. Insieme agli allievi, sono stati accolti nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni anche i loro genitori, che hanno dovuto superare un test di ammissione con i loro ragazzi, la cui cultura generale è stata testata con risultati il più delle volte disastrosi. Unica vera eccezione Maria Sofia Pia Federico, un'adolescente prodigio con una solida cultura e una straordinaria proprietà di linguaggio.

Una volta entrati, gli alunni hanno raggiunto le loro camerate e hanno trovato due guide severe e implacabili nei Sorveglianti, che hanno ritirato tutti gli oggetti che rimandano alla contemporaneità, in primis i cellulari. Gaia Cascino ha avuto qualche problema con la divisa, ma poi si è rassegnata alla gonna grigia, alla giacca informe e ai calzettoni. Come sempre, il momento più traumatico dell'inizio dell'avventura della classe 1977 è stato il taglio dei capelli, soprattutto per le ragazze. La bionda Sveva Accorrà ha avuto una vera e propria crisi di pianto, e quando il barbiere le ha fatto capire che le avrebbe fatto la frangetta, si è ribellata e, piuttosto che subire una simile ingiusta tortura, ha voluto lasciare il Collegio, forse pentendosi un po’.

Come da copione sono poi iniziate le lezioni, e il professor Maggi è andato su tutte le furie quando tre maschietti dispettosi, con in testa il Bastian Contrario Simone Casadei, hanno cominciato a ridere dei temi altrui, che parlavano di fragilità e traumi personali. Maria Sofia, leggendo il suo compito, è scoppiata in lacrime. La ragazza, fin troppo chiacchierona e un po’ saccentella, è stata subito presa di mira dalle compagne, stufe delle sue prolisse lezioni di vita. Anche la professoressa di matematica e scienze Petolicchio non è riuscita a mantenere la disciplina, mentre Denise Mcnee, professoressa di inglese, ha cercato inutilmente di far parlare con perfetto accento britannico il barese Vincenzo Rubino.

Altro episodio "tragico" della puntata è stato un raid dei sorveglianti nelle camerate e nei bagni alla ricerca degli oggetti nascosti. Le cibarie e i cellulari confiscati hanno spinto gli allievi, sempre istigati da Casadei, a entrare nella stanza dei sorveglianti e a riprendersi i telefoni. Morale della favola? Il Preside si è infuriato e ha chiamato a rapporto Casadei, D’Ambrosio, Maroni e Romano, invitandoli caldamente ad andare in biblioteca e a fare una ricerca sulla nascita del telefono. Nel frattempo gli altri hanno preso lezioni di tennis. Passando alla musica, i ragazzi hanno visto in televisione Lucio Battisti, e l’indomani, durante la lezione di educazione musicale con la bella prof. Silvia Smaniotto, hanno cantato "Il mio canto libero". Nel frattempo è nato l’amore fra Filippo Romano e Sara Masserini. Inoltre, dopo aver visto una puntata di SuperGulp!, gli alunni hanno raccontato delle proprie insicurezze in un fumetto, e Casadei si è commosso parlando del nonno. La settimana si è conclusa con la classifica dei più bravi e con una spada che pende sul capo dei quattro ladri di smartphone. Chi di loro verrà cacciato dal Collegio?

Il Collegio 6: Anticipazioni della Seconda Puntata

La seconda settimana presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni riserverà grandi novità agli studenti, ridotti a 19, e li metterà ancora una volta alla prova. Abituati a stare sempre con i genitori o con gli amici di una vita, gli allievi sperimenteranno la nostalgia di casa e la difficoltà ad accettare i difetti dei loro compagni. Saranno le ragazze ad attraversare il momento più difficile. Legami che sembravano indissolubili si scioglieranno e nasceranno nuove amicizie. Infine, una novità all'interno del gruppo romperà alcuni equilibri. Ovviamente il comportamento riottoso degli alunni metterà a dura prova la pazienza dei rappresentanti di classe, che dovranno comportarsi da arbitri per stabilire un clima pacifico. Nel frattempo inizieranno le trasmissioni della radio libera del Collegio, gestita interamente dai ragazzi, mentre una lezione notturna di arte aiuterà molti collegiali ad aprirsi, raccontando le proprie paure. Purtroppo però, il giorno successivo riprenderanno le baruffe, e così il Preside imporrà un ultimatum: se i ribelli non supereranno una verifica, dovranno tornare a casa.

Appuntamento dunque, Stasera, alle 21.20 su Rai 2, con Il Collegio, un programma realizzato da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia e basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach'em.