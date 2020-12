Il Collegio, intervista esclusiva ad Alessandro Andreini: "Mi piacerebbe tornare in Tv con un Reality"

Anticipazioni TV

Alessandro Andreini, protagonista della quinta edizione de Il Collegio su Rai2, si racconta in un'intervista esclusiva a Comingsoon.it

Frizzante, unico e con un’innata passione per gli ortaggi, Alessandro Andreini ha incantato il pubblico de Il Collegio. Sedici anni, originario di San Giovanni in Marignano (Rimini), l’alunno più eclettico della quinta edizione del docu-reality di Rai 2, Andreini è un punto di riferimento per la sua comunità e si definisce un giovane d’altri tempi. Sin dalle prime Puntate, il collegiale è stato notato dal popolo del Web, che lo ha fatto diventare un vero e proprio idolo, apprezzando la sua semplicità e la grande voglia di essere, sempre, sé stesso.

Tra bizzarre bacchette magiche, tutù colorati, e scovolini per il water a forma di Donald Trump, Alessandro è entrato nel cuore del pubblico e ora si racconta a noi di Comingsoon.it rivelando alcuni retroscena sulla sua esperienza nel Convitto Nazionale Regina Margherita che ha catapultato gli alunni indisciplinati nel frenetico 1992, e sui suoi progetti futuri che potrebbero portarlo ancora sul piccolo schermo.

La tua speciale visione della vita ha colpito tutti e in molti hanno apprezzato la tua straordinaria originalità. Dopo Il Collegio sogni di tornare in Tv?

Dopo Il Collegio mi piacerebbe molto tornare in televisione, in particolare partecipando ad altri reality show perché mi piace fare nuove esperienze, conoscere persone nuove e vivere avventure sempre diverse così com’è stato al collegio.

Nel corso delle Puntate, Andreini è stato eletto capoclasse insieme a Giulia Matera. Il romagnolo ha preso molto seriamente questo ruolo, scontrandosi apertamente con gli elementi di disturbo che non permettevano alla classe il regolare svolgimento delle attività didattiche. In particolare, Alessandro ha affrontato Simone Bettin, confessando anche davanti al severo Preside Paolo Bosisio di non riuscire a vedere nel suo collega alcun margine di miglioramento.

Il comportamento di Simone per quanto mi riguarda è stato veramente maleducato e irrispettoso nei confronti di tutti. Non lo sopportava più nessuno e io a differenza degli altri - ci ha confessato Andreini - forse per la poca pazienza o forse perché mi piace dire le cose in faccia, ci ho litigato esprimendo il pensiero collettivo della maggior parte della classe che magari non se la sentiva di esprimersi liberamente.

Infine, parlando del suo rapporto con i genitori, l’alunno più amato della quinta edizione de Il Collegio ha ammesso:

Voglio bene ai miei genitori ma sono un po’ distante da entrambi. Questo fatto mi ha portato ad avvicinarmi di più alle altre persone e a percepire la famiglia anche in tutte le persone a cui voglio bene all’esterno dell’ambiente di casa

