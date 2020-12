Il Collegio, intervista esclusiva a Maria Teresa Cristini: "Sui Social sto ricevendo Insulti e Minacce, ma..."

Anticipazioni TV

Maria Teresa Cristini, protagonista della quinta edizione de Il Collegio su Rai2, si racconta in esclusiva a Comingsoon.it

Maria Teresa Cristini, soprannominata Esa, è tra le protagoniste più discusse della quinta edizione de Il Collegio. Carattere fumantino, accompagnato da una profonda empatia e sensibilità, la quattordicenne originaria della provincia di Genova è contraria agli stereotipi. Impossibile non notarla, con il suo volto gentile e i capelli rasati quasi a zero. Un’acconciatura ben differente da quella che amano le giovani della sua età, ma che le dona carattere, forza e descrive il suo status di ‘spirito libero’.

Esa si è raccontata a noi di Comingsoon.it, ripercorrendo i momenti salienti del suo percorso nel programma di Rai2 che ha catapultato gli alunni del Convitto Nazione Regina Margherita negli effervescenti Anni Novanta che hanno segnato un cambiamento epocale per l’Italia. Tra proteste, portate avanti con fervore e momenti di genuina condivisione, ecco le impressioni che la collegiale ha avuto dal suo percorso nel docu-reality e gli insegnamenti che ha tratto.

Durante l’esperienza ne Il Collegio hai messo alcuni paletti, nonostante gli altri compagni abbiano sempre accettato di mettersi in gioco. Rivedendo le Puntate, ti sei pentita di aver negato a te stessa alcune esperienze oppure rimani ferma sulle tue idee?

Rivedendo le puntate ho notato di essere più pesante di quel che pensassi. Forse essendo ripresa 24 ore su 24 ho avuto più problemi a fare determinate cose, perché io nella vita reale non sono affatto così. Nonostante ciò non mi pento di nulla perché ho fatto la mia bella esperienza e mi sono divertita. E poi si sa, dagli errori si impara, ho capito anche il significato di certe parole che dicevo spesso e a sproposito, e ho imparato a mettermi più in gioco, in qualsiasi occasione. In un futuro non compierò più gli stessi errori, e questo è l’importante.

Il Collegio, intervista esclusiva a Maria Teresa Cristini: "Bonard Dago? Amicizia impossibile"

Testarda ma anche leale e un’amica preziosa, la Cristini non ha paura di esporsi, neppure quando ciò porterà inevitabilmente allo scontro. Nelle Puntate de Il Collegio, la genovese è stata protagonista di diverse furiose liti come quella con Bonard Dago o Giulia Matera. Dunque, conclusa l’esperienza nel programma, con chi non sarà riuscita a trovare un punto d’incontro?

Ho legato molto con tutti i miei compagni, soprattutto con i ragazzi. Le persone con cui ho avuto un legame più profondo di amicizia sono state Giordano Francati, Davide Vavalà, Luca Zigliana, Usha Teoli e Moska. Con loro sono entrata in sintonia e li ho conosciuti a fondo. Purtroppo con Bonard Dago non sono riuscita a trovare un punto d’incontro. Ho provato a perdonarlo svariate volte, e a farmi scivolare certi suoi comportamenti. Ma una volta che mi son resa conto che la nostra amicizia sarebbe stata una cosa impossibile ho preferito lasciar perdere. Sono molto felice però di aver messo da parte l’orgoglio e a esser riuscita a perdonarlo (anche se poi abbiamo litigato di nuovo, ma direi che è un buon inizio).

Esa non teme il giudizio altrui, per lei è ‘tutto bianco o tutto nero’. La collegiale è entrata a far parte del docu-reality di Rai2 con l’intento di dimostrare che i giudizi non possono scalfire l’animo, l’importante è piacere a sé stessi. Il suo percorso l’avrà aiutata a trasmettere questo messaggio a tutti i telespettatori e ai suoi followers sui social networks?

Purtroppo credo di non essere riuscita nel mio intento, e infatti sto ricevendo tanti insulti critiche e minacce. Nonostante ciò sto affrontando tutto con forza e continuo a fare il mio sui social. La cosa di cui sono felice è stata quella di aver fatto capire che una persona può avere ragione nonostante abbia tutti contro. Non bisogna mai farsi sottomettere e non bisogna mai aver paura di essere nel torto solo perché tutti ci stanno dando contro. Se si ha ragione bisogna portare in alto la propria idea, sempre. Questo mio lato invece anche alla gente da casa è piaciuto, e ne sono felice. In caso il messaggio non sia stato trasmesso lo trasmetterò ora, con la potenza mediatica dei social.

Scopri le ultime news su Il Collegio.