Il Collegio, intervista esclusiva a Giulia Scarano: “I Supporter sono i miei piccoli Caciocavalli”

Giulia Scarano, protagonista amatissima della quinta edizione de Il Collegio, docu-reality di Rai2, si racconta in esclusiva a Comingsoon.it

Tra le protagoniste più amate della quinta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che quest’anno ha catapultato gli alunni nel 1992, c’è Giulia Maria Scarano. Pugliese doc, nata a Manfredonia in provincia di Foggia, la Scarano ha 14 anni ed è una vera e propria esplosione di vitalità. Giulia ha una personalità unica, adora la moda e ha ammesso di amare i capi di abbigliamento eccentrici e vistosi, anche se da grande sogna di diventare un medico chirurgo.

Nello storico Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, la giovane pugliese si è distinta per la sua parlantina, diventando virale sui social networks dopo aver annunciato di aver portato con sé un Caciocavallo per banchettare con gli amici. La Scarano si è racconta in esclusiva a Comingsoon.it, parlando del suo rapporto con il mondo dei social e con i temutissimi haters e ripercorrendo le tappe dell’amicizia con alcuni dei suoi compagni de Il Collegio, con i quali è tuttora legatissima.

Sei tra i protagonisti de Il Collegio più amati, soprattutto dal popolo del web. Che effetto ti ha fatto scoprire di avere supporter? Quale è stato invece l'impatto con gli haters?

L’ impatto con i Support è magnifico, li amo tutti, sono i miei piccoli caciocavalli. Per quanto riguarda gli Haters, adoro anche loro, perché comunque perdono tempo della loro vita per scrivermi, loro sono i miei scaldatelli! (ride ndr.)

Il Collegio, intervista esclusiva a Giulia Scarano: "Sono una persona che non riesce ad odiare nessuno"

Giulia ha dimostrato di non temere l’autorità, a partire dal rapporto di odio e amore instaurato con la sorvegliante Lucia Gravante che non le ha perdonato di aver introdotto nella camerata il prelibato prodotto culinario pugliese. La Scarano rischia tutto per le persone che ritiene oneste e sincere, mettendosi dalla parte del più debole anche a costo di ricevere severe punizioni. Mentre attendiamo di conoscere la sorte dell’alunna, che potrebbe essere espulsa dal severo Preside Paolo Bosisio, abbia indagato sul rapporto di Giulia con la scuola, una volta conclusa l’esperienza ne Il Collegio.

Il tuo approccio alla scuola e le regole è cambiato dopo l’esperienza ne Il Collegio?

Per quanto riguarda la scuola non è cambiato tanto, sono la Giulia di sempre! Poi a scuola me la cavo quindi NO PROBLEM.

Decisa e sicura di sé, la Scarano è stata l’anima della festa in più occasioni e di certo non ha problemi a fare amicizia con tutti. Dunque, la domanda sorge spontanea: Con chi hai legato maggiormente durante questa avventura? Chi invece non è assolutamente compatibile con il tuo carattere?

In questa avventura ho legato con tantissime persone, soprattutto con i BOYS. Tra le ragazze ho legato tanto con Esa (Maria Teresa Cristini) e Luna (Scognamiglio ndr). Esa è divertentissima e Luna è dolcissima, quindi andiamo molto d’accordo. Con i maschi andavo molto d’accordo con i gemelli, con cui formo il trio pugliese, con Giordano, Davide, Bonny... I miei amici di casini (ndr.)!! Non ci sono persone con cui non andavo d’accordo, sono una persona che non riesce ad odiare nessuno, do amore a tutti, anche se hanno un carattere opposto al mio.

