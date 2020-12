Il Collegio, intervista esclusiva a Giulia Matera: "Andreini? Abbiamo pensieri differenti ma..."

Anticipazioni TV

Giulia Matera, protagonista della quinta edizione de Il Collegio su Rai2, si raconta in un'intervista esclusiva a Comingsoon.it

Giulia Matera ha quindici anni, è originaria di Salerno, frequenta il Liceo Classico ed è conosciuta da tutti come ‘l’Avvocato’. La giovane protagonista della quinta edizione de Il Collegio, infatti, detesta le ingiustizie e si mette sempre al servizio dei più deboli, facendosi da portavoce nelle situazioni più scomode e complesse. La Matera ama la libertà e non ha paura di assumersi le sue responsabilità, anche quando si trova a difendere vere e proprie cause perse. La collegiale ha ammesso di trovare i suoi genitori piuttosto severi e, sebbene consapevole che le regole imposte siano tutte a fin di bene, spesso si trova a mettere in discussione tutto e tutti, esprimendo sempre il suo più sincero parere.

Giulia si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it tirando le somme sul suo percorso nel programma di Rai2, che spesso l’ha vista al centro delle polemiche e di discussioni piuttosto accese, parlando dei cambiamenti salienti dopo l’esperienza nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni e delle nuove consapevolezze raggiunte.

Come è stato tornare alla realtà dopo aver trascorso tanto tempo lontano dagli affetti, creando legami forti ne Il Collegio?

Tornare alla realtà dopo tanto tempo lontano dai miei cari è stato bellissimo però allo stesso modo sin da subito sentivo la mancanza dei miei compagni del Collegio. Stare senza di loro è molto difficile non vedo l’ora di rivederli perché grazie a tutti sono migliorata e con le loro esperienze di vita sono maturata.

Il Collegio, intervista esclusiva a Giulia Matera: "Ho fatto qualche errore come capoclasse"

Grazie alla sua personalità frizzante e alla sua innata capacità di persuasione, Giulia è stata nominata capoclasse della classe del 1992, insieme ad Alessandro Andreini. I due protagonisti de Il Collegio sono agli antipodi e spesso non è stato facile per loro trovare un punto d’incontro o una linea comune da presentare al Preside Paolo Bosisio. Andreini è stato la giusta controparte maschile per la Matera?

Il ruolo di capoclasse è un ruolo che mi si addice, ho fatto qualche errore però è normale sbagliare. Io e Andreini abbiamo dei pensieri un po’ differenti quindi nonostante io gli voglia un mondo di bene non ritengo corretto dire che era la mia controparte maschile.

Giulia, che su Instagram vanta la bellezza di 265mila followers, ha legato molto con alcuni compagni, in particolare con Rahul Teoli al quale ha dedicato un dolcissimo post raccogliendo consensi sui social. Dopo aver trascorso diverso tempo a contatto con personalità forti, eppure diversissime dalla sua, in un contesto nuovo, quali consapevolezze ha raggiunto la salernitana?

Grazie a questa fantastica esperienza ho capito che prima di parlare devo pensare a ciò che dico. Ho capito quindi che non devo essere impulsiva e che a volte è meglio farsi i fatti propri. Ho inoltre imparato ad apprezzare molto di più anche le minime cose. Ringrazio quindi tutti, sia i compagni sia i professori sia i sorveglianti per aver migliorato quasi tutti gli aspetti negativi del mio carattere.

