Il Collegio, intervista esclusiva a Davide Vavalà: "Una collegiale mi ha rubato il Cuore"

Davide Vavalà, protagonista della quinta edizione de Il Collegio, si racconta in un'intervista esclusiva a Comingsoon.it

Sedici anni, originario di Bologna e con un rapporto burrascoso con la scuola, Davide Vavalà è tra i protagonisti più apprezzati della quinta edizione de Il Collegio. Abituato ad essere considerato il ‘piccolo di casa’, il bolognese ha deciso di mettersi alla prova nel docu-reality di Rai2, soggiornando per diverse settimane nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Qui, sotto lo sguardo vigile degli insegnanti e del Preside Paolo Bosisio, Vavalà ha stretto amicizie profonde, ha contribuito alla rappacificazione delle ‘teste calde’ di questa edizione e ha trovato anche l’amore, ricucendo il suo rapporto difficile con gli impegni scolastici che lo accompagneranno ancora per alcuni anni.

Davide si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it parlando del suo personale viaggio interiore, che lo ha portato a cambiare radicalmente e ad ottenere più libertà in famiglia, senza tralasciare le aspirazioni per i suoi progetti futuri che potrebbero vederlo emergere nel campo della moda.

Sei riuscito a scoppiare ‘la bolla’ in cui ti sentivi spesso troppo stretto, grazie all’esperienza ne Il Collegio?

Diciamo di sì, sono riuscito ad ottenere più libertà, i miei genitori mi ascoltano di più e ormai non mi vedono più come un ragazzo irresponsabile o immaturo. È strano come il fatto di vedermi in un contesto estraneo a quello che sono abituati a vivere sia riuscito a fargli cambiare totalmente idea su di me.

Il Collegio, intervista esclusiva a Davide Vavalà: "Cerco di calmare gli animi, al contrario di Esa e Giulia..."

Vavalà è stato premiato dai fan de Il Collegio, che hanno iniziato a seguire la sua colorata e artistica pagina Instagram. Il bolognese, infatti, vanta 480mila followers pronti a sostenere i suoi progetti anche sulla nota piattaforma social TikTok. Davide ha conquistato la fiducia dei suoi compagni d’avventura e il cuore di una collegiale con la quale potrebbe nascere una storia d’amore:

Una ragazza che mi ha rubato il cuore? Sì c’è, ed è strana come cosa perché è difficile che io mi interessi ad una ragazza in così poco tempo, per adesso nulla di ufficiale ma col tempo si vedrà.

Mentre alcuni protagonisti de Il Collegio si sono distinti per il loro carattere focoso e indomabile, Vavalà si è mostrato sempre pronto ad assumere il ruolo di ‘ambasciatore’, mettendosi in gioco nel corso di furiose liti che hanno accompagnato il soggiorno dei collegiali nel programma. Come si è trovato Davide il questo ruolo complesso da sostenere?

Io sono sempre quella figura che cerca di calmare gli animi, questo perché penso che alla base di tutto ci sia il dialogo, senza quest'ultimo è impossibile chiarirsi, questo è un concetto che purtroppo non è troppo chiaro ad Esa (Maria Teresa Cristini) e Giulia (Matera) che non facevano altro che urlarsi in faccia a vicenda, spero di riuscire ad insegnargli questa cosa prima o poi… Anche se, detto tra noi, la vedo molto dura.

Infine, parlando del futuro, Vavalà ha le idee piuttosto chiare e sogna di mettere in pratica il suo talento naturale per il disegno e l’arte nel settore della moda. Un sogno ambizioso, per il quale il bolognese sta lavorando già molto duramente in modo da essere pronto a spiccare in un ambiente molto selettivo:

Spero che il futuro mi riservi il meglio, vorrei realizzare il mio sogno , quello di spiccare nell’ambito della moda, ok, è molto difficile ma con il giusto approccio e il supporto costante dei miei adorati fan so di potercela fare,o almeno lo spero!

