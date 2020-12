Il Collegio, intervista esclusiva a Bonard Dago: "Nel mio Cuore una Biondina famosa"

Anticipazioni TV

Bonard Dago, protagonista della quinta edizione de Il Collegio, si racconta in esclusiva a Comingsoon.it, dopo l'esperienza nel docu-reality di Rai2.

Bonard Dago ha 17 anni ed è originario di Zero Branco, in provincia di Treviso. Tra i protagonisti più amati ma anche più discussi della quinta edizione de Il Collegio, Bonard vanta un seguitissimo profilo Instagram, che conta ben 191mila followers pronti a sostenerlo e ha lasciare un bel like alle sue foto. Il collegiale, catapultato nel 1992 all’interno del Convitto Nazionale Regina Margherita, è italiano doc ma ha origini nigeriane e ivoriane e sogna di diventare un grande calciatore.

Dago si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it, parlando delle sue aspirazioni per il futuro, dell’esperienza nel programma che l’ha spesso messo in condizione di dover raccontare un passato non semplice, lasciando che i suoi compagni imparassero dalla sua storia personale, e svelandoci l'esistenza di una ragazza che sembra avergli rubato il cuore.

La tua storia personale ha colpito tutti, soprattutto i tuoi compagni che hanno confessato di avere una grande considerazione di te. Cosa hai imparato tu dalle storie personali dei tuoi colleghi de Il Collegio?

Dalle storie che hanno avuto in passato i miei compagni del Collegio ho capito tanto e mi è bastato solo la loro testimonianza per farmi apprezzare tutto quello che ho. Già di mio sapevo che con costanza, impegno e voglia si può arrivare a qualsiasi risultato ma i loro discorsi mi hanno spinto a fare anche di più.

Il Collegio, intervista esclusiva a Bonard Dago: "Mi piacerebbe tornare in Tv!"

Descritto come il nuovo Mario Balotelli, tra i banchi più che nel campo da calcio, Dago possiede una forte personalità e non ha paura di inseguire i suoi sogni. Il protagonista de Il Collegio, tra un richiamo del severo Preside Paolo Bosisio e le scorribande con i suoi compagni d’avventura, non dimentica le sue aspirazioni bensì le arricchisce con nuovi sogni e speranze:

Il sogno nel cassetto che ho avuto fin da quando ero bambino è quello di diventare un calciatore professionista di Serie A. Aggiungerei anche che finire da qualche altra parte in TV non mi dispiacerebbe!

Fascino innegabile, Bonard ha attirato la simpatia di molte giovani telespettatrici. All’inizio della sua avventura nel programma di Rai2, lo abbiamo visto avvicinarsi a Mishel Gashi, espulsa senza appello dopo pocissimi giorni per aver nascosto il suo cellulare in camera (condizione assolutamente pribita). Il pubblico, dunque, si chiede: Quali sono i vostri rapporti ad oggi?

All'interno del programma la prima ragazza che mi ha colpito esteticamente è stata appunto Mishel. Purtroppo, come sappiamo tutti è stata espulsa dal programma per aver usato il cellulare di nascosto e io, siccome sono entrato nell'edificio il giorno dopo con i ragazzi, non sapevo nulla di questo fatto. Andando avanti lì dentro al collegio ho pensato e ripensato a lei e dopo le avventure con i miei compagni ho alla fine perso interesse per lei. Dopo il programma non ho avuto il tempo per conoscerla meglio dal vivo per via del Covid-19 ecc... e quindi alla fine la "stra-conoscenza" è terminata. Adesso sto pensando già ad un'altra biondina che di certo conoscono in molti.

