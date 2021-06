Il Collegio, anticipazioni: in che anno sarà ambientato e quando torna su Rai 2

Anticipazioni TV

Grande attesa per la sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2, sul quale sono state rivelate clamorose anticipazioni.

C’è grande attesa per la sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2, che catapulta i teenagers in un vero e proprio collegio, con regole rigide da rispettare, compresa quella di bandire la tecnologia fino alla fine del percorso. Dopo il successo delle ultime stagioni, il pubblico si chiede quando potrà vedere nuovamente il programma in prima serata e in che anno dovranno ambientarsi gli alunni più indisciplinati di sempre. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.

Anticipazioni Il Collegio: in che anno sarà ambientata la sesta edizione

Siamo giunti alla sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2, che è stato rinnovato per la prossima stagione televisiva della Rete pubblica. Il programma segue le vicende di un gruppo di teenagers che vengono catapultati in un anno molto lontano dalla realtà che stanno vivendo, senza poter accedere alla tecnologia in alcun modo. Bisogna, dunque, ambientarsi alle rigide regole del collegio ma anche alla vita di gruppo, agli spazi comuni e a usanze che per i giovani protagonisti del programma sono totalmente sconosciute.

La sesta edizione de Il Collegio tornerà in autunno in prima serata su Rai 2 andando in onda ogni martedì tra novembre e dicembre 2021 ma, nel frattempo, sono state svelate alcune anticipazioni sul format. Quest’anno, gli alunni più indisciplinati di sempre si troveranno negli anni Settanta, più precisamente nel 1977 che segna un anno di rinascita economia e sociale per l’Italia.

Nessuna notizia sul cast dei professori, anche se sembra certa la presenza degli iconici Maggi e Petolicchio, insieme al Preside Paolo Bosisio, ;né sul cast degli alunni. Certa, invece, la presenza di Giancarlo Magalli che torna come voce narrante del programma.

Scopri le ultime news su Il Collegio.