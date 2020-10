Il Collegio, al via Stasera su Rai2 la nuova Edizione: le Anticipazioni della Prima Puntata

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Prima Puntata della nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality in onda stasera su Rai2.

Debutta stasera su Rai2 la nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality amatissimo dai telespettatori di ogni età, che quest’anno sarà ambientato nel anni Novanta. Le Anticipazioni della Prima Puntata, narrata dalla voce di Giancarlo Magalli, ci rivelano new entries nel Cast dei professori e prime difficoltà già dopo le prime ore dall’ingresso del convitto.

Il Collegio, tutte le Novità della nuova edizione del docu-reality di Rai2

Al via stasera la nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality simbolo della nuova generazione di teenagers, che debutta oggi, martedì 27 ottobre 2020 in prima serata su Rai2. Dopo aver attraversato gli anni Ottanta, si approda agli anni Novanta (più precisamente nel 1992) anno del grunge, dei rave, della nascita di Internet e dei primi cellulari. Un anno entusiasmante per il progresso tecnologico e per il mondo musicale con i Nirvana e gli esordi di Jovanotti, quando duro per l’Italia che assiste all’omicidio di Falcone e Borsellino con gli uomini della loro scorta, alle inchieste giornalistiche sulla politica, e allo scandalo Mani Pulite. La nuova edizione cambia Location migrando da Bergamo ad Anagni nel Collegio Regina Margherita, mentre Giancarlo Magalli riprende il ruolo di narratore durante le 8 Puntate del programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Grandi novità anche nel Cast dei professori. Si riconfermano il severo preside Paolo Bosisio, la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio e quello d’italiano Andrea Maggi e assistiamo al ritorno del professore d’inglese David Wayne Callahan.

Le Anticipazioni della Prima Puntata della nuova edizione de Il Collegio

Al fianco delle presenze fisse, che ormai il pubblico ha imparato a conoscere e apprezzare, spuntano nuovi nomi e nuove materie d'esame. Gli alunni accoglieranno con entusiasmo le lezioni del tenore Marco Chingari che porterà il bel canto al Collegio nelle lezioni di Educazione musicale e, per la prima volta, si terranno lezioni di recitazione con il maestro Patrizio Cigliano. Grande novità dell’anno sarà la presenza del bidello, impersonato da Enzo Marcelli, affiancato dai sorveglianti Lucia Gravante e Massimo Sabet. Le Anticipazioni della prima Puntata della Nuova edizione de Il Collegio ci rivelano che ci saranno molte sorprese. I collegiali dovranno conquistare la divisa con prove di ammissione molto impegnative, che spaziano da domande di logica a test psicoattitudinali. Non tutti supereranno le prove e qualcuno dovrà abbandonare il programma prima del tempo. Inoltre, grazie alla complicità del professor Maggi, inizieranno le prime simpatie e ci sarà un sorprendete colpo di fulmine. Meno entusiasmo, invece, sarà mostrato per il temutissimo rito del taglio di capelli. Chi riuscirà a superare l'esame di licenzia media senza finire nei guai?

Il Collegio ci aspetta stasera, martedì 27 ottobre 2020, in prima serata su Rai2 con la Prima Puntata.