Il Collegio 6: Stasera su Rai 2 la Quinta Puntata, fra cinema, gite e 3 studenti appesi a un filo

Anticipazioni TV

Va in onda Questa Sera, su Rai 2 alle 21.20, la nuova Puntata del docu-reality Il Collegio, ambientata nel favoloso 1977. Tante le attività degli allievi e, come al solito, un po’ di suspense.

Questa Sera, su Rai 2, alle 21.20 potrete vedere la Quinta Puntata de Il Collegio, arrivato in questo 2021 alla Sesta Edizione. Stavolta gli studenti sono stati catapultati nel 1977, sempre accompagnati dalla voce fuori-campo di Giancarlo Magalli e sempre comandati a bacchetta dai sorveglianti e istruiti da professori severi ma umani. Senza cellulari, abbigliamento alla moda e maquillage, i ragazzi dovranno studiare per superare l'esame di Terza Media e immergersi nelle atmosfere di un periodo musicalmente strepitoso, e caratterizzato dalla nascita di trasmissioni come Discoring e Portobello e dall'inizio dell'attività delle radio libere.

Il Collegio 6: Dove eravamo rimasti?

Il temuto Preside del Collegio, che ha cacciato, non senza una punta di soddisfazione, l’indisciplinato Simone Casadei, ha fatto agli studenti del Convitto Nazionale Regina Margherita il discorso di inizio settimana, spronando i ragazzi a impegnarsi particolarmente per poter avere delle buone pagelle e guadagnarsi così l’ambita cravatta rossa senza la quale non è possibile continuare l'avventura scolastica. Gli alunni hanno preso sul serio le parole dell'uomo e la maggior parte di loro si è buttata sui libri. Per fortuna c'è anche stato spazio per il divertimento, con una partita di pallone a cui hanno partecipato i maschi, mentre le femmine facevano il tifo. Queste ultime non avevano occhi che per il professor Maggi, calciatore provetto, e per il professor Carnevale, che somiglia a un attore di una volta. Tutti gli studenti, poi, sono stati divisi in 4 squadre per fare una gara di fotografia: il soggetto dei loro scatti erano due ex collegiali, le gemelle Fazzini, che ormai non sono più le pesti di un tempo. C'è stata anche l'occasione per una gara di ballo e per un progetto cinematografico. La settimana, però, si è rivelata complessa, perché l'ansia delle pagelle ha tormentato molti alunni. Quando è arrivato il tanto temuto momento, quasi tutti hanno ottenuto la cravatta rossa. Sono rimasti in forse Alessandro Giglio, Federica Cangiano e Giovanni D'Ambrosio. Il Preside ha deciso di non mandarli via subito, ma di prendersi una "pausa di riflessione" per capire come regolarsi. La frase che ha detto ai tre è stata: "Si può cercare di ricondurre all'ovile una pecorella smarrita, due pecorelle smarrite, ma tre? No!”.

Il Collegio 6: Anticipazioni della Quinta Puntata

Nella nuova puntata del Collegio, che poi è la Quinta, gli allievi del Convitto Regina Margherita di Anagni si dedicheranno a due attività principali: una gita in quel di Canterno e la realizzazione di un cortometraggio. Per quest'ultima dovranno necessariamente scegliere un regista, che abbia la responsabilità e le redini del progetto, e uno sceneggiatore capace di inventare una bella storia. La sera, prima di andare a dormire, chi nelle camerate e chi nella stanza singola riservata al più bravo studente della settimana, i ragazzi guarderanno un po’ di televisione. Avranno il piacere di vedere per la prima volta L'Altra Domenica, trasmissione all'avanguardia che riuscì a raccontare, attraverso inviati à la page, esponenti musicali della cultura punk come gli americani Ramones e i britannici Sex Pistols. Gli alunni studieranno poi una riforma fondamentale del diritto di famiglia italiano, che nel 1975 tolse alla figura del padre la piena responsabilità genitoriale, permettendo alla donna di stabilire di adottare un regime patrimoniale. Apprenderanno anche di quando la maggiore età passò dai 21 ai 18 anni e avranno un assaggio delle assemblee studentesche e delle proteste organizzate da chi era a scuola e all'università in un anno movimentato riottoso come il 1977. Non mancherà il confortante momento dell'arrivo delle lettere dei familiari, che riscalderanno il cuore di quasi tutti i collegiali. Qualcuno si mostrerà infastidito da questo gesto comunque d'affetto.

Tutti davanti alla tv, allora, Questa Sera alle 21.20, per vedere, su Rai 2, la Quinta Puntata del Collegio 6, il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia.