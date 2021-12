Il Collegio 6: Stasera l'Ultima Puntata con l'esame di Terza Media

Anticipazioni TV

Si conclude stasera, su Rai 2 alle 21.20, la sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality con protagonista la classe 1977, che stavolta sarà impegnata con gli esami scritti e orali per uscire dal Convitto Regina Margherita di Anagni con la licenza media.

Come diciamo tante volte, le cose belle, o almeno molte di esse, prima o poi finiscono. Non fa eccezione Il Collegio 6, signori e signore, che è purtroppo arrivato all'Ottava e Ultima Puntata. L'appuntamento con il docu-reality è Stasera, martedì 14 dicembre, alle 21.20 su Rai 2. Scopriremo finalmente chi riuscirà a uscire dal Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni con la licenza media del 1977, anno in cui questa edizione della trasmissione è ambientata. Il periodo scelto è indubbiamente uno dei più belli della nostra storia più o meno recente, e alcuni studenti, nonostante tutto, sono riusciti a capirne a carpirne lo spirito.

Il Collegio 6: Dove eravamo rimasti?

Nella Settima Puntata del Collegio 6 qualcuno ha rischiato di perdere definitivamente la cravatta rossa a causa delle insufficienze. Gli studenti hanno partecipato a gare scolastiche, su iniziativa del Professor Maggi, del Professor Raina e della Professoressa Petolicchio e hanno fatto una recita in lingua inglese di Cenerentola sotto la supervisione dell'insegnante Denise Mcnee. I collegiali sono stati inoltre coivolti nei Giochi della Gioventù e hanno scoperto l'esistenza di Giochi Senza Frontiere, il programma di origini francesi che ebbe la sua prima edizione proprio nel 1977.

Il Collegio 6: Anticipazioni dell'Ultima Puntata

L'ultima settimana in Collegio agiterà parecchio gli allievi, che sentono inesorabilmente avvicinarsi gli esami, che richiedono preparazione e concentrazione. Ad aiutarli, per fortuna, sarà un mega ripasso insieme al professor Maggi, in una giornata di studio ma anche di relax in giardino. E se i Sorveglianti faranno una bella sorpresa agli alunni, il Preside terrà il suo abituale discorso di inaugurazione degli esami, che darà fiducia ai collegiali. Sarà l’ultima volta in cui i ragazzi entreranno nell'aula in cui hanno ascoltato tante lezioni: inizieranno gli esami scritti. Chi si diplomerà? Certo, l'esame finale per molti sarà una sfida, ma vale la pena di uscire dal Collegio da vincitori, per dimostrare a se stessi e alle proprie famiglie di avere coraggio e maturità.

Non perdete per nessuna ragione al mondo l'Ultima Favolosa Puntata del Collegio 6: Questa Sera, alle 21.20 precise, su Rai 2. Scritto da Luca Busso, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino e Stefania Piancone, il docu-reality è stato realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Diretto da Fabrizio Delplano, è basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach'em.