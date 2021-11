Il Collegio 6, Questa Sera su Rai 2 la Terza Puntata, fra gite e severe punizioni: le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera, alle 21.20 su Rai 2, la Terza Puntata del Collegio 6. La classe 1977 andrà in gita, vedrà un film, protesterà per il cibo e si dimostrerà particolarmente ribelle e indisciplinata.

Il docu-reality Il Collegio continua con una delle sue edizioni più interessanti e vivaci, perché i 20 studenti del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni rivivono il fermento culturale, i disordini e le piccole e grandi rivoluzioni del 1977, l'anno di Portobello, Discoring e delle radio libere. A traghettarli in un'epoca che ormai sembra lontanissima sono il severo Preside, il Sorveglianti, il bidello Enzo e soprattutto un corpo insegnanti con un look irresistibile e indiscutibilmente Seventies. Questa sera, alle 21.20 su Rai Due, va in onda la Terza imperdibile Puntata.

Il Collegio 6: dove eravamo rimasti?

Nella Seconda Puntata del Collegio, Casadei, D'Ambrosio, Maroni e Romano hanno temuto per le loro sorti, ma il preside li ha perdonati, invitandoli a rigare dritti durante la restante permanenza. Nel frattempo è arrivata al Convitto Nazionale Regina Margherita una nuova studentessa, molto carina, furbetta e impertinente: Matilde Ricorda, che ha collocato la morte di Giulio Cesare nel 1700 e ha orchestrato subito una bravata, e cioè abbandonare la classe durante una lezione insieme ad alcuni compagni. L'allieva è stata messa in punizione e ha dovuto imparare a memoria in inglese le ossa del corpo umano. La graziosa Ricorda ha alterato gli equilibri fra le ragazze e a soffrire di più è stata Anastasia Podeschi, che ha "perso" la sua amica del cuore del docu-reality Rebecca Parziale. A litigare furiosamente sono state anche Beatrice Genco e Maria Sofia Pia Federico, eletta rappresentante di classe insieme a Lorenzo Sena. Durante la puntata Sara Masserini ha detto a Filippo Romano che lo considera semplicemente un amico, mentre Alessandro Giglio ha confessato alla Petolicchio di essere stato deluso da un amico. Gli allievi hanno cantato "Ti amo" di Umberto Tozzi, hanno fondato la Radio Libera del Collegio, hanno dipinto la propria notte, prendendo spunto da "Il cielo stellato" di Van Gogh. I più indisciplinati e irrispettosi della puntata sono stati Davide Maroni e Giada Cascino.

Il Collegio 6: Anticipazioni della Terza Puntata

Nella nuova puntata del Collegio 6, che poi è la Terza, due allievi della classe 1977 saranno costretti a studiare più di tutti gli altri, se vorranno farla franca e restare nel Convitto Regina Margherita di Anagni. Si sono infatti dimostrati maleducati e irrispettosi verso il Professor Maggi, che insegna italiano, e il Preside non intende scendere a compromessi. Come spesso succede nel docu-reality, uno degli insegnanti dovrà allontanarsi per un po’, e sarà sostituito temporaneamente da una new entry. Le attività didattiche proseguiranno come da copione, con la prima proiezione di un film, la prima gita fuori dal collegio, a cui però non tutti potranno prendere parte. Ci sarà inoltre un'interessante lezione di giornalismo. Non mancheranno le dimostrazioni di indisciplina e alcuni elementi diventeranno degli osservati speciali. Le proteste dei ragazzi, scontenti della cucina del Collegio, esploderanno nel refettorio. Nella Terza Puntata, infine, ci sarà tempo per la nascita di nuove simpatie.

Appuntamento dunque Questa Sera, su Rai 2 alle 21.20, con la Terza Puntata del Collegio, un programma basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach'em e diretto da Fabrizio Deplano. A scriverlo ci hanno pensato Luca Busso, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino e Stefania Piancone.