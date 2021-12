Il Collegio 6: Questa Sera la Sesta Puntata, con gli allievi in gita, il cinema e mamma e papà che arrivano

Anticipazioni TV

Si rinnova, Stasera alle 21.20 su Rai 2, l'appuntamento con la sesta edizione del Collegio, con protagonista la classe 1977. Ecco le Anticipazioni della Sesta Puntata.

Questa Sera, alle 21.20 su Rai 2, torna Il Collegio 6. La Sesta Puntata del docu-reality realizzato da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia ci porta in un periodo della nostra recente storia in cui ci si alzava la mattina convinti di poter cambiare il mondo: gli anni Settanta. Gli studenti del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni sono a metà del loro percorso e devono superare l'esame di Terza Media come se fossero alunni del 1977, l'anno delle radio libere, della televisione a colori, di Discoring e di Portobello. Sotto lo sguardo attento dei sorveglianti e di professori severi ma comprensivi, i ragazzi stanno imparando cosa significhi stare lontani dalle famiglie e confrontarsi con i coetanei. Il Collegio, basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach'em, è stato scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino e Stefania Piancone. La regia è di Fabrizio Deplano.

Il Collegio: Dove eravamo rimasti?

La Quinta Puntata del Collegio 6 si è aperta con il Preside che ha deciso di dare una seconda possibilità a Giglio e D'Ambrosio, mentre non c'è stato niente da fare per Federica Cangiano, che aveva molte insufficienze in pagella. La ragazza ha dovuto lasciare il Convitto Nazionale Regina Margherita tra le lacrime delle compagne. Con quattro studenti in meno, il gruppo degli allievi ha accolto due nuovi arrivati: il siciliano Davide Cresta e l’italo-francese Matteo Palazzo. Il primo ha fatto battere il cuore di Beatrice Genco, ma tra i due non è successo niente di significativo. Le new entry hanno immediatamente fatto arrabbiare il Preside perché hanno rubato i loro smartphone per chiamare casa. Per punizione hanno dovuto imparare a memoria una canzone di Domenico Modugno. Fra le vecchie guardie, invece, Anastasia e Rebecca hanno litigato, perché la seconda, vedendo il nuovo colore di capelli di Valentina, ha commentato: "Sembri Anastasia più magra". Anastasia, insicura del suo aspetto fisico, si è offesa e le due allieve per poco non si sono picchiate. Un momento molto importante per i collegiali è stato ricevere le lettere dei genitori. Molti si sono commossi. Beatrice Genco, invece è rimasta male perché a scriverle è stata soltanto la madre. La classe '77 è poi andata in gita al Lago di Canterno, dove si è molto divertita. Fra i banchi, invece, ha studiato una riforma fondamentale del diritto di famiglia italiano, che nel 1975 tolse alla figura del padre la piena responsabilità genitoriale permettendo alla donna di stabilire di adottare un regime patrimoniale. Alla tv, la sera, gli studenti hanno avuto un assaggio del programma L'Altra Domenica, condotto da Renzo Arbore e aperto alla cultura giovanile e alle nuove tendenze musicali inglesi. Infine, i collegiali hanno cominciato il progetto cinema, che consiste nel girare un cortometraggio.

Il Collegio: Anticipazioni della Sesta Puntata

Comincia un'altra avventurosa settimana al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove continuano a mescolarsi e a interagire bene con il gruppo i due nuovi allievi: il messinese Davide Cresta e il sedicenne italo-francese Matteo Palazzo, che hanno dalla loro, oltre alla simpatia, un'indiscutibile bellezza.

Momento importante della puntata sarà un convegno dedicato ai giovani e al loro rapporto con la scuola e la famiglia. A partecipare verranno invitati anche i genitori degli studenti, che saranno felicissimi di rivederli e riabbracciarli. Alcune mamme e alcuni papà si ricorderanno l'ebbrezza degli anni della scuola, altri avranno occasione di parlare con figli di cose importanti e qualcuno avrà la tentazione di curiosare all'interno delle camerate. Continuerà, inoltre, il progetto cinema guidato dal regista Lorenzo Vignolo, e gli alunni saranno impegnati a scrivere le sceneggiature del cortometraggio che devono realizzare per poi girarlo a breve. Siccome siamo più o meno a metà anno, lo studio diventerà più impegnativo e ci saranno più interrogazioni. Diventati più buoni e morbidi, i professori aiuteranno alcuni componenti della classe '77 a superare, o almeno ad affrontare, le loro paure, fragilità e insicurezze.

Non perdete, Stasera alle 21.20 su Rai 2, la Sesta Puntata del Collegio. Ne vedrete delle belle!