Il Collegio 6: la Settima e Penultima Puntata in via straordinaria Stasera su Rai2

Per due sere consecutive Rai 2 ci regala, in prima serata, Il Collegio 6. Oggi alle 21.20, la Settima Puntata del docu-reality con protagonista la classe 1977.

Questa Sera, alle 21.20 su Rai 2, va in onda la Settima Puntata de Il Collegio 6, il docu-reality realizzato proprio da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia che per questa edizione ci riporta a un anno memorabile di uno dei decenni più cool del XX° secolo, da un punto di vista sociale, musicale, culturale e televisivo. Parliamo degli anno '70, epoca di grande vitalità ma anche, ahinoi, di violenza e ribellioni. Gli allievi del Convitto Regina Margherita di Anagni, che sono di età variabile e particolarmente indisciplinati, dovranno superare l'esame di terza media proprio del 1977 e ormai manca pochissimo alla fine dell’anno accademico. Fra gite, competizioni sportive e lezioni più o meno entusiasmanti, i ragazzi hanno avuto un piccolo assaggio dei Pink Floyd e di Lucio Battisti, di Portobello e di Discoring, della nostalgia di casa e della severità, mai però eccessiva, del Preside.

Il Collegio 6: Dove eravamo rimasti?

La Sesta Puntata de Il Collegio 6 è stata piuttosto movimentata. Al Convitto Regina Margherita di Anagni sono arrivati i genitori degli allievi, o meglio un genitore per ogni allievo, invitato per il convegno I giovani oggi. Il professor Maggi ha chiesto a ogni nucleo familiare a fare un tema proprio sul rapporto genitori-figli e sono emerse parecchie conflittualità fra Maria Sofia Federico e suo padre. Il contatto con i grandi ha tolto agli allievi la voglia di studiare e alcuni di loro hanno boicottato la lezione della professoressa Petolicchio togliendosi la divisa e rimanendo in pigiama. Il primo a spogliarsi è stato Alessandro Giglio, che però poi si è tirato indietro. Il suo gesto ha indignato i compagni, che gli hanno rotto il letto. Giglio si è infuriato, ha rotto con violenza il letto di un altro studente ed è stato espulso dal Preside. Agli artefici della bravata sono stati abbassati i voti e chi aveva già diverse insufficienze si è visto togliere la cravatta e adesso rischia di lasciare il collegio a due settimane dalla fine.

Il Collegio 6: Anticipazioni della Settima Puntata

Ecco che cosa succederà la sera di lunedì 13 dicembre ne Il Collegio. Innanzitutto sapremo se Cresta, Ricorda e Rubino saranno in grado o meno di riprendersi la cravatta rossa, che hanno perso a causa delle loro insufficienze. Per gli alunni questa settimana sarà tempo di gare scolastiche, su iniziativa dei tre insegnanti top: il Professor Maggi, il Professor Raina e la Professoressa Petolicchio. Gli studenti dovranno poi partecipare a un recita in lingua inglese di Cenerentola. A guidarli e aiutarli sarà l'insegnante Denise Mcnee. I collegiali dovranno inoltre partecipare ai Giochi della Gioventù. Sempre a proposito di gare sportive, scopriranno l'esistenza di Giochi Senza Frontiere, il programma di origini francesi che i più grandicelli rammenteranno senz'altro e che ebbe la sua prima edizione proprio nel 1977.

Non perdete, Stasera alle 21.20 su Rai2, Il Collegio, un programma basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach'em.