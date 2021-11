Il Collegio 6, cancellato l'appuntamento di Stasera su Rai 2: ecco dove potete vederlo

Anticipazioni TV

Prosegue la strada verso l'esame di terza media della classe 1977, protagonista della sesta edizione del Collegio. Il docu-reality non andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai2, ma sarà possibile vederlo altrove.

E’ martedì e dunque su Rai 2, alle 21.20, dovrebbe andare in onda Il Collegio 6, il divertente docu-reality basato sul format internazionale Le Pensionnat - That'll teach’em. E invece, per via del nostro adorato tennista Matteo Berrettini, il programma sarà su RaiPlay, sempre alla stessa ora. Per la sua sesta edizione la trasmissione ci riporta a un anno bellissimo sia per chi lo ha vissuto che per chi ne ha sentito raccontare dai genitori o dai nonni. Parliamo del 1977, quando c'erano Discoring, Portobello, le radio libere, la contestazione giovanile, la musica migliore di sempre, i pantaloni a zampa di elefante, gli uomini dai capelli lunghi e il femminismo. Gli insegnanti del Convitto Regina Margherita di Anagni stanno tentando di educare i ragazzi a tanto splendore, ma si ritrovano di fronte una classe piuttosto coriacea, forse la più indisciplinata di sempre. Riusciranno a domarla? Lo scopriremo nella Quarta Puntata.

Il Collegio 6: Dove eravamo rimasti?

La Terza Puntata del Collegio 6 è stata piuttosto movimentata ed è cominciata con una giusta punizione per Gaia Cascino e Davide Maroni, che si sono mostrati irrispettosi nei confronti del Professor Maggi. Il Preside li ha perdonati, mentre ha avvertito le tre pesti Alessandro Giglio, Giovanni D'Ambrosio e Simone Casadei che sono nell'occhio del ciclone e che alla minima dimostrazione di mancanza di rispetto verranno cacciati via. I ragazzi hanno fatto un'interessante lezione di giornalismo e hanno creato delle fanzine, principalmente dedicate al gossip. Sono anche andati in gita a Ostia Antica, dove sono stati divisi in due squadre. Il premio per il team vittorioso consisteva in un pasto a base di hamburger e patatine fritte. Nel frattempo la professoressa Petolicchio si è dovuta assentare e al suo posto è arrivata una supplente, che è stata trattata malissimo dagli studenti. Stessa sorte è capitata alla professoressa d'inglese, che ha tentato inutilmente di insegnare alla classe le parole della canzone dei Pink Floyd "Wish you Were Here". Davide Maroni si è rifiutato di leggere e ha dato all'insegnante della matta, e così il Preside ha deciso di mandarlo via dal Collegio. "Protagonista" della Terza Puntata è stato in qualche modo pure Nanni Moretti con il suo film d'esordio Io sono un autarchico, che i collegiali non hanno amato affatto. La cosa meno gradita dagli studenti è stata però la decisione di Gaia di tornare dalla sua famiglia. La ragazza ha capito che rivuole la sua vecchia vita e desidera stare con i propri cari. I compagni l'hanno salutata con affetto. Altro momento di sincerità e lacrime è stata una lezione sulla fisiognomica durante la quale si è parlato del peso del giudizio altrui.

Il Collegio 6: Anticipazioni della Quarta Puntata

La nuova puntata del Collegio, che poi è la Quarta, si aprirà con il Preside che, nel cortile del Convitto Regina Margherita di Anagni, terrà l'abituale discorso di inizio settimana. Quella che sta per cominciare è di importanza fondamentale, perché terminerà con la consegna delle pagelle di metà corso. Si deciderà insomma chi resterà e chi invece dovrà tornarsene a casa. Dopodiché sarà tempo di calcio per gli studenti, che verranno divisi in due squadre per giocare il Derby de Il Collegio. Allo sport seguirà l’arte, nella fattispecie la fotografia. Stavolta i team saranno quattro e ogni gruppo dovrà prodursi nello scatto perfetto. Gli alunni passeranno quindi a gareggiare sul piano canoro-danzante e i vincitori otterranno un lauto premio. Non mancherà neppure un'immersione nella settima arte, con un nuovissimo e interessante progetto cinema. Com'è naturale, fra un'attività e l'altra i ragazzi troveranno il modo di fare baccano e comportarsi in maniera indisciplinata se non maleducata. La tensione crescerà e qualcuno mostrerà lati inaspettati del proprio carattere. Ci saranno liti e conflitti, come spesso accade in una comunità, e l'ansia salirà alle stelle mentre si aspetta di sapere se la fatidica cravatta rossa che garantirà agli alunni di proseguire il cammino verso l'esame di terza media, verrà consegnata oppure no.

Appuntamento dunque Questa Sera, alle 21.20 su RaiPlay, con la Quarta Puntata del Collegio 6: non perdetela!