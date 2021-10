Il Collegio 6: al via la nuova edizione Questa Sera su Rai 2, Anticipazioni della Prima Puntata

Anticipazioni TV

Ecco tutto quello che bisogna sapere sull'edizione 2021 del docu-reality Il Collegio, che Stasera alle 21.20 va in onda su Rai 2 e che ci riporta al 1977. Le Anticipazioni della Prima Puntata.

Questa Sera, finalmente, parte la Sesta Edizione del docu-reality più amato dal giovane pubblico italiano. Alle 20.21 su Rai 2 va in onda la Prima Puntata de Il Collegio, che per otto settimane ci porterà fra i banchi, nella camerate, nel cortile e nella sala mensa del Collegio Regina Margherita di Anagni, dove una classe di studenti delle più disparate provenienze dovranno superare l'esame di Terza Media. A insegnare loro la matematica, la letteratura italiana, la musica e la pittura sarà un pool di agguerriti professori, che si muoveranno sotto la vigile guida del Preside. A caratterizzare l'edizione 2021 del Collegio sarà un tuffo all'indietro nei turbolenti e culturalmente vivaci anni '70 e una maggiore partecipazione dei genitori degli allievi. Ad accompagnare le puntate sarà, come sempre, la voce fuori campo di Giancarlo Magalli.

Il Collegio: Il Format

Realizzato in collaborazione con Banijay Italia, Il Collegio è ispirato al format internazionale Le Pensionnat - That'll teach 'em. Scritto da Luca Busso con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone, è diretto da Fabrizio Deplano. Per rendere possibile il docu-reality sono state ingaggiare 110 persone. Sono stati utilizzati 32 microfoni a collarino e un drone per le riprese in aeree, e 10 telecamere con operatore.

Le giornate degli studenti e dei professori del Collegio non cambieranno. Le regole da seguire saranno sempre le stesse (e quindi studiare, non fare baccano di notte in camerata, non mancare di rispetto ai professori). Gli allievi saranno portati in gita e la sera potranno guardare la televisione. Ci saranno i tradizionali Giochi della Gioventù e nasceranno probabilmente amicizie destinate a durare nel tempo e qualche amore. Aspettiamoci anche di vedere alcuni studenti diventare influencer o personaggi famosi e chiacchierati.

Il Collegio 6: L'ambientazione

Gli studenti dell'edizione 2021 de Il Collegio sono particolarmente fortunati, perché potranno tuffarsi nelle atmosfere dei favolosi anni '70. E per noi gli anni Settanta fanno rima con le radio libere, con i cantautori, il punk inglese, la discomusic, la cultura dei locali. Gli allievi torneranno al 1977, l'anno de La febbre del sabato sera, di Sandokan, della trasmissione condotta da Enzo Tortora Portobello, di Discoring, de L'altra domenica e del movimento politico extraparlamentare che contestava il sistema dominante dei partiti e dei sindacati

La Playlist

Nelle varie edizioni de Il Collegio, la musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Ovviamente si trattava di canzoni del periodo nel quale gli studenti e i professori si inoltravano con entusiasmo. Quest'anno i ragazzi del docu-reality sono particolarmente fortunati, perché la musica degli anni '70 è tra le migliori in assoluto. Ecco la playlist de Il Collegio 6:

"Heroes" di David Bowie

di "Staying Alive" dei Bee Gees

dei "Anarchy in the UK" dei Sex Pistols .

dei . "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti

di "Ti amo" di Umberto Tozzi

di "We Will Rock You" dei Queen

dei "Amarsi un po'" di Lucio Battisti

di "I feel love" di Donna Summer

di "Hotel California" degli Eagles

degli "Disco Inferno" dei Trammp

Gli studenti e i professori de Il Collegio 6

I ragazzi che parteciperanno alla nuova edizione de Il Collegio saranno, come da tradizione, 20. Il cast potrà cambiare se qualcuno verrà espulso, e quindi non dobbiamo assolutamente escludere la presenza di alcune new entry in corso d'opera. Ecco gli allievi che potremo vedere da questa sera:

Sveva Accorrà (14, Monza)

(14, Monza) Federica Cangiano (14, Napoli)

(14, Napoli) Simone Casadei (16, Coriano - Rn)

(16, Coriano - Rn) Gaia Cascino (16, Roma)

(16, Roma) Elisa Cimbaro (14, Tarvisio - Ud)

(14, Tarvisio - Ud) Valentina Comelli (15, Zone - Bs)

(15, Zone - Bs) Giovanni Junior D'Ambrosio (15, Napoli)

(15, Napoli) Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone - Roma)

(16, Valmontone - Roma) Raffaele Fiorella (15, Barletta - Bt)

(15, Barletta - Bt) Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano - Mi)

(14, Paderno Dugnano - Mi) Alessandro Giglio (15, Torino)

(15, Torino) Edoardo Lo Faso (16, Catania)

(16, Catania) Sara Masserini (16, Colzate - Bg)

(16, Colzate - Bg) Davide Maroni (16, Nova Milanese - Mb)

(16, Nova Milanese - Mb) Rebecca Parziale (14, Genova)

(14, Genova) Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna - Rn)

(16, Santarcangelo Di Romagna - Rn) Filippo Romano (14, Scandicci - Fi)

(14, Scandicci - Fi) Vincenzo Rubino (16, Bari)

(16, Bari) Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico - Br)

(15, S. Pietro Vernotico - Br) Lorenzo Sena (14, Viareggio - Lu)

Passando ai Professori che dovranno, con pazienza e solerzia, invogliare i ragazzi allo studio e mantenere la disciplina, in fila a tutti ci sarà il mitico Preside, che ancora una volta sarà Paolo Bosio, severo ma umano e comprensivo, e disposto, quando è giusto, a dare agli allievi che non sono un caso disperato una seconda possibilità. Il suo corpo insegnanti è formato da quattro vecchie guardie:

La professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio

Il prof di Italiano Andrea Maggi

Il professore di storia e geografia Luca Raina

Il professore di arte Andrea Carnevale

Queste invece le novità:

Il professor Duccio Curione sarà il nuovo docente di educazione fisica

sarà il nuovo docente di educazione fisica L'educazione musicale sarà affidata alla cantante Silvia Smaniotto

Denise Mcnee sarà la nuova insegnante di inglese

sarà la nuova insegnante di inglese A insegnare ai ragazzi a ballare ci penserà Lidia Carew

Roberta Sette si occuperà di educazione sessuale

E poi, per la prima volta nella storia de Il Collegio, ci sarà un corso di cinema. Il docente sarà il regista Lorenzo Vignolo, che ha diretto 500! (2001), Tutti all'attacco (2005) e Workers - Pronti a tutto (2012). Non mancheranno lo psicologo Marco Volante e l'amato e stra-conosciuto bidello Enzo. Last but not least, ci sarà la storica sorvegliante Lucia Gravante. Ad affiancarla, un nuovo collega: Matteo Caremoli.

Il ruolo dei genitori e altre sorprese

Nelle scorse edizioni de Il Collegio molti ragazzi hanno avuto tanta nostalgia di casa, anche per via dell'impossibilità di usare i cellulari, confiscati, come da copione, al loro arrivo al collegio. Alcuni non si erano mai allontanati dalle famiglie e hanno quindi incontrato qualche difficoltà ad ambientarsi e a stringere amicizia con i compagni. Ogni tanto qualche genitore è stato chiamato per calmare il figlio o la figlia o convincerlo/a rigare dritto onde evitare l'espulsione. Uno dei riti del docu-reality erano infine le lettere da casa. Ebbene, quest'anno le mamme e i papà avranno un ruolo più attivo. Ad esempio parteciperanno, il primo giorno, ai colloqui di ammissione. Torneranno poi al Collegio Regina Margherita di Anagni per un convegno dal titolo: I giovani d'oggi, ricucire lo strappo tra le generazioni.

Fra le novità di quest'anno, o meglio fra le attività parallele, l'opportunità per i ragazzi di lavorare come una vera e propria redazione e pubblicare la loro "fanzine", rendendo omaggio alle radio libere del tempo e facendo nascere la Radio del Collegio. Gli allievi, poi, andranno in gita al Lago di Canterno, faranno un'escursione didattica al Parco archeologico di Ostia Antica e una alla Cripta della Cattedrale di Anagni. Ci saranno un un torneo di ping pong e uno di calciobalilla, una recita in inglese e un ballo finale al ritmo della disco music.

Il Collegio 6: Anticipazioni della Prima Puntata

La prima settimana in Collegio è sempre la più traumatica per i ragazzi, che non sono abituati alla vita dei vecchi tempi, che fanno ogni volta fatica ad abbandonare i loro ultramoderni smartphone e che non sopportano di non vestirsi alla moda e di cambiare acconciatura. Nella prima puntata gli studenti del collegio Regina Margherita di Anagni scopriranno di dover compilare una domanda di ammissione e che i loro genitori giocheranno un ruolo fondamentale per il loro ingresso. Dopo i proverbiali colloqui, si scoprirà chi verrà ammesso e chi no. I collegiali faranno la conoscenza dei loro insegnanti, a cominciare dal professor Maggi, poi giocheranno a tennis e avranno naturalmente modo di conoscersi. Ciò significa che nasceranno simpatie e rivalità. Infine, i più mattacchioni e discoli verranno messi in punizione.

Appuntamento dunque Questa Sera, alle 21.20, su Rai 2, con la Prima Puntata de Il Collegio 6. Noi saremo incollati alla tv, e voi?