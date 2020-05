Il campo del vasaio: il Commissario Montalbano torna con Belén Rodriguez stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Continua la riproposta degli episodi più amati della serie con Luca Zingaretti: Il campo del vasaio è tratto dal romanzo omonimo del 2008 firmato da Andrea Camilleri.

Prosegue la riproposta degli episodi più amati di Il Commissario Montalbano su Rai 1 alle 21:25: andrà in onda "Il campo del vasaio" con Belén Rodríguez. E' un episodio del 2011, appartenente all'ottava stagione, quando ancora la Rai commissionava al team del regista Alberto Sironi pacchetti di quattro episodi per stagione: sarebbe successo un'altra volta ancora con la nona stagione, poi dalla decima del 2016 abbiamo rivisitato Vigata sempre due episodi per volta (anche se l'ultima quattordicesima stagione dovrebbe prevedere la trasmissione di una terza puntata ancora inedita più avanti).

La sceneggiatura di Il campo del vasaio, scritta da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola, fonde elementi dal romanzo omonimo pubblicato nel 2008, ma anche del "Ladro di merendine", un'avventura molto più vecchia pubblicata nel 1996, tra l'altro base oltre vent'anni fa del primo adattamento televisivo, la prima puntata in assoluto di Montalbano. In Il campo del vasaio, dopo un incubo traumatizzante, Salvo Montalbano indaga sull'apparizione di un cadavere smembrato e seppellito in una cava di creta: sembra un'esecuzione, ma l'indagine è complicata dallo strano e distante atteggiamento del buon Mimì Augello (Cesare Bocci). L'uomo fatto a pezzi può essere lo scomparso marito ufficiale marittimo della bella Dolores (Rodriguez)?

Il campo del vasaio rappresenta una delle rare apparizioni di Belén Rodriguez nell'audiovisivo narrativo: prima ha partecipato in Argentina al serial Palermo Hollywood Hotel nel 2006, per poi fare capolino nel cinema con Natale in Sudafrica nel 2010, poi l'anno successivo in Se sei così ti dico sì e in tv appunto nel Campo del vasaio, nonché come ospite nella serie Così fan tutte. Nel 2015 è stata nel cast del film Non c'è 2 senza te. L'ultima apparizione in un racconto di fiction risale al 2016, ospite della prima puntata della decima stagione di un altro immarcescibile brand RAI, Don Matteo.