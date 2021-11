Il Cacciatore: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Sempre più complessa e appassionante, la guerra alla mafia della fine anni '90 del giudice Francesco Montanari continua a caratterizzare la fiction Il cacciatore. Tutte le anticipazioni sulla terza serata della terza stagione, in onda stasera su Rai 2.

La lotta alla mafia a fine anni '90 è sempre al centro della terza stagione della fiction Il cacciatore, con Francesco Montanari, la cui terza serata è prevista in onda oggi, 3 novembre, in prime time su Rai2. Le anticipazioni sono come al solito pronte per tutti voi. Prodotta da Cross Productions, Beta film ed in collaborazione con Raifiction, per la regia di Davide Marengo e Fabio Paladini, che hanno commentato così la nuova stagione della serie.

"Rappresenta un cambio di passo rispetto alle stagioni precedenti, virando progressivamente il fuoco della regia dalla condizione di guerra permanente del protagonista al racconto di un universo più intimo e stratificato. Una scelta resa necessaria dall’emergere di un nuovo tipo di mafia, diversa da quella che Saverio Barone è stato abituato a combattere fino ad ora: è una mafia silenziosa, sommersa, una mafia che non fa stragi e che ha saputo insediarsi ed emergere anche in seno allo Stato".

I due episodi di stasera, Ciao nemico e Aspetta, infittiscono ancora di più le giornate di Saverio, fra la sua protezione personale sempre più a rischio, gli attacchi di panico, e la certezza di aver individuato l'obiettivo giusto per scardinare il potere mafioso. Siamo sempre alla fine degli anni '90, lugno un percorso narrativo raccontato liberamente dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella, pubblicato da Mondadori.

Le Anticipazioni sulla Terza Serata de Il cacciatore 3

Saverio è impegnato nella caccia al boss del narcotraffico Pasquale Cuntrera, assieme a Nicola Calipari. I due scoprono tracce del latitante a Fuengirola, nel Sud della Spagna, e vi si recano immediatamente. Lì, insieme a Nicola, Saverio accarezza, per la prima volta dopo tanto tempo, una libertà che in Sicilia non gli è più concessa. Intanto a Palermo, Davide aiuta Pietro a far eleggere il candidato giusto alle elezioni comunali, guadagnandosi la stima del boss. Saverio e Nicola riescono a rintracciare Cuntrera e, poco prima di tornare in Italia, Barone si concede il lusso di una serata romantica con una bella sconosciuta spagnola. In procura nel frattempo, Paola è riuscita a trovare un modo per interrogare Fabrizio e ottiene un’informazione fondamentale: “il Biondo” è all’ospedale San Giovanni di Palermo.

Saverio e la sua squadra stanno sorvegliando l’ospedale San Giovanni in attesa di un qualsiasi indizio che li porti dal “Biondo”. Con loro grande sorpresa, intercettano una conversazione in cui scoprono che Bernardo Provenzano ha avuto un problema di salute e dovrà essere operato d’urgenza. È l’occasione perfetta per compiere un arresto storico, ma è anche un’opportunità per Pietro Aglieri: la morte di Provenzano lo renderebbe infatti il capo indiscusso di Cosa Nostra. E sarebbe una grande occasione anche per Davide, che al momento però è unicamente concentrato sull’imminente matrimonio con Sonia. Il ragazzo pian piano però si rende conto che se vuole essere il numero due di Aglieri, dovrà rinunciare alla ragazza di cui è innamorato. Saverio e gli altri restano in attesa di Provenzano, davanti all’ospedale, ma il boss non si presenta, vanificando ancora una volta gli sforzi della squadra.