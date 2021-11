Il Cacciatore: le Anticipazioni della Quarta e Ultima Puntata in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Tutti con il fiato sospeso, per l'ultima serata della terza stagione del Cacciatore. Le anticipazioni sul momento cruciale nella sfida del procuratore Savero Barone alla mafia cortonese degli anni Novanta.

Siamo arrivati alla conclusione, all'ultima serata, la quarta, della terza stagione della fiction antimafia Il Cacciatore. La caccia invisibile e Ciao Saverio. Sono questi i titoli di questa sera, 10 novembre, in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Torna per l'ultima volta (per ora) Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone, in prima fila nella lotta contro la mafia. Siamo sempre nella Palermo della seconda metà degli anni '90, ispirati come tutta la fiction dal libro di Alfonso Sabella, Cacciatore di mafiosi, edito da Mondadori.

La regia di questi ultimi episodi è di Fabio Paladini, che si è alternato dietro alla macchina da presa con Davide Marengo per tutta la stagione. Nel cast anche Linda Caridi, nei panni di Paola Romano, collega neo arrivata di Saverio, che diventa sempre più importante alleata. Ci sono poi Roberto Citran, Gaetano Bruno, Francesca Inaudi, Marcello Mazzarella, Giorgio Caputo.

Le Anticipazioni sull'Ultima Puntata de Il Cacciatore 3

Saverio Barone ha deciso di lasciare il pool antimafia. Una volta accertata la determinazione di Paola, che porterà avanti le battaglie in procura dopo che se ne sarà andato, al PM resta una sola cosa da fare: catturare Pietro Aglieri. Saverio ha capito che è Aglieri il vero pericolo per il futuro. Bernardo Provenzano rappresenta il passato, mentre Cosa Nostra con Aglieri si proietta nell’era moderna. Al momento, però, Provenzano è ancora il capo e vuole sottolinearlo. Dopo essersi ripreso rapidamente dall’operazione, ordina a Davide di uccidere il medico che l’ha operato. Il ragazzo esegue l’ordine ma morirà ugualmente, perché ha agito contravvenendo alle regole imposte da Provenzano. L’omicidio del ragazzo sarà la pista decisiva per Saverio e i suoi, rivelando l’ubicazione del covo di Aglieri

Nel secondo episodio di serata, nonché l'ultimo, Aglieri è determinato a vendicare la morte di Davide, uccidendo Bernardo Provenzano. L’anziano ed esperto boss, però, intuendone le intenzioni, gli rivela, sorprendendolo, che sono i suoi contatti politici a Roma a proteggerlo. Intanto Saverio e la sua squadra hanno individuato l’area dove si nasconde Aglieri, ma si tratta di un territorio troppo esteso. Dopo aver ricevuto una foto di un uomo di spalle, il cui profilo ricorda il latitante, Paola vorrebbe intervenire. Saverio invece, alla sua ultima operazione nell’antimafia, ha paura di sbagliare