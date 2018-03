Il Cacciatore: da Stasera la nuova serie tv di Rai Fiction

Ambientata nel periodo appena successivo alle stragi di Capaci e di via D'Amelio, nel pieno della guerra tra Stato e mafia che infuocò l'Italia negli anni 90, la nuova serie Rai Fiction Il Cacciatore racconta la storia del Pubblico Ministero Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari (il Libanese di Romanzo Criminale). Liberamente ispirate alla vera storia del sostituto procuratore di Palermo Alfonso Sabella, raccontata nel libro "Cacciatore di Mafiosi", le dodici puntate andranno in onda due alla volta su Rai 2 ogni mercoledì sera.





La trama e il cast: Appena trentenne, l'ambizioso PM Saverio Barone si trova alle prese con una rischiosa e difficile caccia alla mafia dei Corleonesi, in particolare a boss del calibro di Leoluca Bagarella (David Coco) e Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), assassini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, latitanti accusati di centinaia di omicidi e condannati a numerosi ergastoli. Cresciuto tra i boschi di Bivona (Agrigento), Saverio ha avuto modo di apprendere la tecnica dei cacciatori del luogo, una strategia d'inseguimento che può ora applicare all’indagine per l’arresto dei pericolosi boss mafiosi. La sua sarà una discesa agli inferi fatta di tattica, intuito e istinto, che gli permetterà di entrare nelle loro menti e comprenderne i meccanismi, anticiparne le mosse e infine stanarli. Ma tutto ha un prezzo, e lo scoprirà presto anche Saverio: il confronto quotidiano con l’orrore diventa un'ossessione che lo porterà a isolarsi dalle persone a lui care, in particolare dalla moglie Giada (Miriam Dalmazio) e dalla figlia Carlotta, fino a rischiare di distruggere tutto ciò che di buono ha costruito nel tempo.





Le anticipazioni dei primi due episodi della puntata di questa sera: In onda questa sera alle 21.20 su Rai 2, le prime due puntate sono disponibili su Rai Play già da domenica 11 marzo. Scopriamo cosa hanno in serbo per noi. L'episodio 1, intitolato Nel bosco, ci catapulta direttamente nel 1993. Saverio Barone è un magistrato emergente in servizio a Termini Imerese, un ragazzo pieno di ambizione e senso del dovere che decide di assumersi un grande rischio: denunciare il suo capo, Salvatore Donà (Vincenzo Pirrotta), sospettato di collusione con la mafia locale. È proprio questo coraggio ad attirare l'attenzione di Andrea Elia (Roberto Citran), il nuovo procuratore capo di Palermo, che gli propone di entrare nel suo pool antimafia. Nel frattempo, il giovane Tony Calvaruso (Paolo Briguglia), convinto di poter vivere e arricchirsi grazie alla mafia senza doversi sporcare di sangue, è da poco uscito di prigione e ottiene un nuovo lavoro: viene assunto come autista dal grande boss della mafia palermitana Leoluca Bagarella, detto Don Luchino, capo dell’ala militare dei Corleonesi. Ma a minacciare la solidità del clan malavitosi è il fenomeno dilagante del pentitismo…

Il secondo episodio, Fuoco Amico, vede Saverio in difficoltà all’interno del pool antimafia: i colleghi più grandi lo trattano con sufficienza, reputandolo troppo giovane e inesperto, tanto da chiamarlo "cacanidu", letteralmente "quello che caga ancora nel nido", ovvero l'ultimo uccello della covata e il primo a lasciarci le penne. Dopo qualche mese in questo ambiente per lui nuovo, tanto attraente quanto pericoloso, finalmente arriva l'occasione di dimostrare il proprio valore. Elia gli affida un compito importante: volare in Svizzera insieme al pentito Salvatore Cancemi e recuperare i 5 milioni di dollari che avrebbe nascosto lì per conto di Bagarella. Nel frattempo, il piccolo Giuseppe, di soli 12 anni, figlio del pentito Santino Di Matteo, viene rapito per ordine di Don Luchino e tenuto in ostaggio da Giovanni Brusca, in attesa che il padre ritratti. Un gesto che segna il punto di non ritorno della mafia siciliana, che fino a quel momento aveva rispettato il sacro vincolo di non toccare i bambini. Questa decisione sembra minacciare la solidità del regno di Don Luchino: Brusca, che mal sopporta la sua leadership, reclama più spazio e libertà d'azione. Tra i due corre un conflitto sottile ma perpetuo e rancoroso, che ora rischia di esplodere…