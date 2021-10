Il Cacciatore: al via Stasera la Terza Stagione, in onda su Rai2

Anticipazioni TV

Il Cacciatore torna per la terza stagione, pronto sempre a tutto per sbattere in galera i mafiosi suoi nemici ormai acerrimi. Un magistrato braccato, sempre interpretato da Francesco Montanari,

Sempre più braccato, ma deciso a catturare i mafiosi. Una fiction amata in Italia e non solo, Il cacciatore torna a raccontare le vicende del procuratore antimafia Saverio Barone, in una terza stagione in onda da stasera, mercoledì 20 ottobre alle 21.25 su Rai2. Francesco Montanari prosegue la sua caccia, in un percorso di maturazione personale che lo porterà ad affrontare un percorso sempre più complesso dal punto di vista umano, e familiare, oltre che professionale.

Siamo ormai nel 1997, ci siamo lasciati alle spalle nelle prime due stagioni i momenti e gli anni successivi alle stragi di Capci e Via D'Amelio, in cui furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino. Prodotta da Cross Productions, Beta film ed in collaborazione con Raifiction, Il cacciatore 3 è diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini. Oltre a Montanari, meritano una citazione gli altri intepreti della serie, da Linda Caridi, nuovo giovane collega di Saverio che arriva a Palermo, a Roberto Citran, passando per Giorgio Caputo, Francesca Inaudi, Marcello Mazzarella e uno spietato Gaetano Bruno, nei panni del grande antagonista di stagione, Pietro Aglieri.

Intervista con Francesco Montanari, protagonista de Il cacciatore 3

"Parafrasando, e ribaltando, la Divina Commedia, in questa nuova stagione siamo agli inferi, sperando di tornare a videre le stelle. La mafia sta cambiando pelle, non è più quella delle stragi in strada alla luce del sole. Diventa la mafia dei colletti bianchi tramite Pietro Aglieri, il braccio destro del boss Bernardo Provenzano. Con il loro agire sempre più sottotraccia, senza lasciare orme o indizi, Saverio cade in una depressione esistenziale. Arriva una giovane pm donna, molto attenta ai tempi, al mondo veloce in cui vive. Il gap generazionale è importante, tanto che all'inizio i rapporti sono complessi, prima che Barone accetti di essere messo in discussione. Piano piano si rende conto come il magistrato Paola Romano abbia grandi qualità e dopo vari test comincia a fidarsi e fare squadra. Si chiede in questi episodi quanto abbia sacrificato di sé stesso per una causa. La risposta è, ovviamente, 'tutto'. Rendersi conto di aver perso momenti importanti della crescita di sua figlia lo dilania. Non riesce a relazionarsi con lei. Decide mi darsi dei micro obiettivi, in ambito lavorativo. Si concentra sulla caccia ad Aglieri. La terza stagione si evolve, rappresenta bene anche i tempi in cui viviamo, da qui il grande successo all'estero della serie, o la Palma d'oro nella prima edizione di Cannes Series. Mi sembra non abbia assolutamente deluso il pubblico, in Italia e anche al di fuori dei confini. In questa nuova serie di episodi proseguiamo in maniera coerente, ma anche innovativa, quasi pioneristica. Ci sono tanti prodotti che lavorano sugli archetipi, molte ci piacciono anche, con i buoni, la magistratura, e i cattivi, la mafia. Noi mostriamo, però, come anche i buoni sono fallibili, hanno delle fragilità che permettono al pubblico di riconoscersi con veridicità. Non è un fumetto, sono esseri umani con luci e ombre. Questo crea empatia, quella che crea affezione nello spettatore, che riconosce una comune umanità".

Le Anticipazioni sulla Prima Puntata de Il cacciatore 3

Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, ha giurato di ucciderlo, Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano sono a piede libero e continuano a intessere la loro trama perversa, abbandonando la stagione delle stragi e legandosi a doppio filo con la politica e le istituzioni. Giada, la moglie di Saverio, si è ormai trasferita in un’altra città, portando con sé la loro figlia Carlotta. Saverio sa di trovarsi davanti a un bivio: sacrificare i propri affetti per scongiurare l’insorgere della nuova Mafia; oppure accettare il fatto che perseguire quell’obiettivo impossibile non lo renderà comunque un uomo migliore, rischiando di compromettere anche il rapporto con sua figlia.