Il Cacciatore 3: le Anticipazioni sulla Seconda Puntata in onda Stasera su Rai2

La lotta alla mafianegli anni '90 si fa sempre più serrata, mettendo in crisi della personale. Il Giudice Saverio Barone ha ormai identificato il suo obiettivo chiaro, il boss Pietro Aglieri, per arrivare alla cupola. Tutta sulla serata di stasera de Il cacciatore 3, fiction di Rai2.

Il duello ormai è chiaro, sempre più serrato. Saverio Barone ha identificato l'obiettivo chiave per la sua lotta alla cupola mafiosa, Pietro Aglieri, interpretato da Gaetano Bruno. Francesco Montanari è sempre più isolato nella terza stagione de Il cacciatore, fiction della prima serata di Rai2, la cui seconda puntata va in onda stasera, mercoledì 27 ottobre alle 21.25. Ecco tutte le anticipazioni sui due episodi: Discendenza e Quello che sei disposto a perdere. Per arrivare preparati all'appuntamento.

Il cacciatore 3 è una fiction con Francesco Montanari, Gaetano Bruno, Roberto Citran, Linda Caridi, Giorgio Caputo, Francesca Inaudi, Marcello Mazzarella. Liberamente tratta dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella, edito da Mondadori, ha la regia di Davide Marengo e Fabio Paladini.

Il procuratore antimafia Saverio Barone accetta la sfida dei suo demoni, maturando anche nella visione del nemico mafioso, oltre che nela necessità di allearsi con persone in gamba, come la nuova arrivata in procura, Paola Romano. L'arresto del boss Vito Vitale dona a Saverio un breve periodo di serenità, ma il magistrato torna presto a rinchiudersi nel bunker, ossessionato dall'indagine segreta su Aglieri e Provenzano.

Tutte le Anticipazioni sulla Seconda Puntata de Il Cacciatore 3

La caccia a Vito Vitale entra nel vivo: sfruttando la sua amante, la pasticcera Elisa, Saverio tende una trappola al boss mafioso, riuscendo ad arrivare al suo nascondiglio. L’arresto di Vitale, però, è solo una breve parentesi di serenità, perché Saverio si richiude immediatamente nel bunker, ossessionato dall’indagine segreta su Aglieri e Provenzano. Ad aiutarlo, oltre a Navarra e Francesca, si è aggiunta Paola, che è riuscita a farsi includere nell’indagine grazie ai documenti trafugati dall’ufficio di Barone. Ossessionato dal lavoro al punto da rinunciare ad un appuntamento con sua figlia Carlotta, Saverio avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici e collaboratori per trovare la forza di uscire dal bunker e tornare a vivere

Saverio ha trovato la forza per lasciare il bunker della procura. La sfida più difficile, però, la deve affrontare quando Giada gli affida Carlotta per qualche giorno. Barcamenandosi in un delicato equilibrio tra lavoro e vita familiare, Saverio riesce comunque a portare a casa un grande risultato: ha scoperto che “il Biondo” sarà presente ad un ricevimento contro la mafia. All’evento è stato invitato anche Elia, che lavora come infiltrato per individuare il loro obiettivo.

Non riescono ad identificare “il Biondo”, ma la loro attenzione viene attirata da Fabrizio, un giovane imprenditore invischiato in loschi affari che riguardano l’appalto di un metanodotto. Fabrizio è un fedelissimo di Pietro Aglieri, tornato in Sicilia per aiutare Cosa Nostra. E Davide, vedendo il forte legame tra il ragazzo e il suo boss, non può che provare gelosia. Quando però Fabrizio rifiuterà di costituirsi, per coprire le tracce di Aglieri, sarà Davide ad affrontarlo, convincendolo a prendersi le proprie responsabilità.