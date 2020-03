Il Cacciatore 3: Ci sarà una terza stagione?

Anticipazioni TV

Mentre su Rai 2 sta andando in onda il finale di stagione della fiction sulla mafia, già si parla di un terzo capitolo.

Va in onda questa sera l'ultima puntata della seconda stagione de Il Cacciatore, la fiction che segue gli uomini di giustizia, come Saverio Barone, il PM interpretato da Francesco Montanari, e quelli di mafia, come Giovanni Brusca, il boss interpretato da Edoardo Pesce. Ma è davvero questo il capitolo conclusivo della serie TV?

Il Cacciatore: la Terza Stagione si farà?

Come il primo, anche questo capitolo de Il Cacciatore ha ottenuto ottimi consensi dalla critica, e dal pubblico. I telespettatori chiedono quindi a gran voce una terza stagione. D'altra parte, essendo la fiction ispirata alla vera storia di Alfonso Sabella, il PM che, nel corso degli anni Novanta, mise anima e corpo nella lotta contro la piaga che è la mafia, il materiale per scrivere il seguito della storia non manca.

Il produttore della serie, Rosario Rinaldo, ha dichiarato: "Lo sviluppo della terza stagione de Il Cacciatore è in fase molto avanzata". Ed ha aggiunto: "Abbiamo già le sceneggiature che sono in revisione". Il produttore ha persino detto che, in verità, si era già iniziato a lavorare ai nuovi episodi, ma l'emergenza sanitaria li ha costretti ad uno stop.

Tuttavia, le parole di Rinaldo fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro i quali si sono appassionati al braccio di ferro tra Barone e i malavitosi. D'altra parte, manca ancora qualcosa affinché si possa parlare ufficialmente di un terzo capitolo: il via libera della Rai. In ogni caso, numeri che ha ottenuto la fiction (una media di 1,5 milioni di spettatori) permettono d'ipotizzare che, a breve, quell'ok arriverà...