Il Cacciatore 2 slitta al venerdì. Cancellato l'appuntamento con The Good Doctor

Cambio di programmazione per la fiction di Rai 2 con Francesco Montanari, da stasera spostata al venerdì. Scopriamo che cosa accadrà invece al telefilm The Good Doctor...

Stasera, venerdì 28 febbraio 2020, alle 21.20 su Rai 2 verrà trasmessa la seconda puntata de Il Cacciatore 2. Scopriamo perché la fiction che vede Francesco Montanari nei panni di un PM dell'antimafia ha cambiato giorno nel palinsesto, e che cosa accadrà nei due episodi di questa sera.

Il Cacciatore 2: la Fiction cambia giorno nel palinsesto

Mercoledì 26 febbraio 2020 sarebbe dovuta andare in onda su Rai 2 in prima serata la seconda puntata de Il Cacciatore 2, ma così non è stato. Gli episodi 3 e 4 della fiction non sono stati trasmessi perché il servizio pubblico ha deciso di sostituirli con uno speciale del Tg2 dedicato al Cornavirus. Ora, la Rai ha reso noto che il secondo appuntamento con la serie TV non andrà in onda il prossimo mercoledì come si ipotizzava, bensì stasera, venerdì 28 febbraio.

Il Cacciatore 2: la Fiction prende il posto di The Good Doctor

Se il secondo appuntamento de Il Cacciatore va in onda stasera, questo vuol dire che la fiction italiana ha preso il posto di The Good Doctor. I fedelissimi al telefilm statunitense, però, non hanno nulla da temere, perché l'episodio che sono ansiosi di vedere non è stato cancellato, bensì posticipato: essi potranno continuare a seguire l'incredibile storia del giovane chirurgo autistico mercoledì 4 marzo 2020. In breve, le due serie hanno semplicemente invertito il giorno in palinsesto: d'ora in poi, Il Cacciatore 2 passerà al venerdì, The Good Doctor, invece, al mercoledì.

Il Cacciatore 2: la Trama ufficiale della seconda puntata di stasera

Stagione 2 Episodio 3: Venti febbraio

È il compleanno di Brusca e i PM Barone e Mazza cominciano una serrata caccia all'uomo per catturare il carceriere di Di Matteo, nella speranza che lui li conduca al boss. Saverio mette nel mirino il suo uomo più fidato, Giuseppe Monticciolo, detto Il Tedesco, il mafioso che ha costruito la prigione di Giambascio. Ma lui non è il solo a voler arrivare a Brusca: Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri, si accordano per contattare Brusca e intimargli di interrompere la sua strategia di violenza. Giovanni si trova isolato ancora una volta, anche perché suo fratello Enzo ha cominciato ad affezionarsi molto ad una ragazza, Maria, la quale ignora la sua vera identità.

Stagione 2 Episodio 4: Terra bruciata

Tra Giada e Saverio qualcosa si è rotto. Lei ha deciso di andarsene di casa e lui si dedica totalmente al lavoro, cercando di fare terra bruciata intorno a Brusca. Usa il pugno duro e tira le reti di anni di indagini compiendo centinaia di arresti nel suo territorio. Poi lo sfida apertamente usando i mezzi d'informazione come cassa di risonanza, senza preoccuparsi del fatto che, così facendo, mette a rischio non soltanto la sua vita, ma anche quella dei suoi cari, dei suoi colleghi e della sua scorta. Alla furia del Barone, Brusca risponde con altra violenza. È un animale feroce messo con le spalle al muro e spera che un incontro con Provenzano e Pietro Aglieri possa toglierlo dallo scacco dei PM. Ma i due hanno altri piani per lui...

Non perdete la seconda puntata della seconda stagione de Il Cacciatore, in onda stasera su Rai 2 alle 21.20.