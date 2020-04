I Topi: Antonio Albanese torna Stasera su Rai 3 con la Prima Puntata della Seconda Stagione

Anticipazioni TV

Al via stasera la seconda stagione della serie diretta e interpretata da Antonio Albanese, appuntamento alle 22 su Rai3.

Gia disponibile in streaming sulla piattaforma Raiplay dal 3 aprile, da stasera 18 aprile 2020, I Topi, la fortunata serie diretta e interpretata Antonio Albanese, sbarca in chiaro su Rai3 con la Seconda Stagione. A partire dalle 22.00 andranno in onda i primi due episodi dei sei che compongono il secondo Capitolo e ritroveremo Sebastiano, eccentrico e sconclusionato latitante protagonista dele serie, interpretato proprio da Albanese. Nel Cast anche Nicola Rignanese, Lorenza Indovina, Tony Sperandeo, Michela De Rossi, Andrea Colombo e Clelia Piscitello.

La prima stagione de I Topi si era chiusa con l'improvvisa e rocambolesca fuga di Sebastiano e zio Vincenzo, aiutati dal fidato U Stuorto. I tre, dopo un lungo viaggio, erano arrivati al mare, ma per non essere raggiunti dalla polizia, che affannosamente li inseguiva, avevano capito di dover rientrare al più presto nella rete di cunicoli...

Le Anticipazioni della Prima Puntata de I Topi 2

Episodio 1: L'appartamento

Sebastiano e zio Vincenzo, guidati da U Stuorto, sono in fuga attraverso la smisurata rete di cunicoli sotterranei. I due trovano una sistemazione provvisoria nel bunker di altri latitanti di lungo corso, ma presto sono costretti ad andarsene a causa del russare bestiale di zio Vincenzo. U Stuorto allora li conduce in un nuovo appartamento che all'apparenza sembrerebbe già abitato.

Episodio 2: L'igienista

Le amiche di Betta hanno organizzato un incontro con Paolo, igienista di bella presenza e provetto sciatore. Alle prime avance di Paolo, Betta non sa come reagire, è imbarazzata e allo stesso tempo gratificata. Chi sa, invece, bene come farlo è zia Vincenza: scandalizzata, chiede a U Stuorto di riferire tutto a Sebastiano, il quale convoca immediatamente una riunione con i membri delle altre famiglie allo scopo di dissuadere Paolo dal corteggiare sua moglie.

I Topi va in onda stasera su Rai3 a partire dalle 22.00