I Medici 3, Finale di Stagione: L'Ultima Puntata della Fiction stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa ci riserva il finale di stagione della fiction dedicata ai Medici. Stasera, su Rai 1, va in onda l'ultima puntata.

Nella penultima puntata della terza stagione de I Medici, in onda lo scorso lunedì 9 dicembre 2019, abbiamo visto Giovanni Battista Cybo - in seguito alla morte di Sisto IV - diventare papa con il nome di Innocenzo VIII. L'uomo è stato eletto grazie all'intervento della famiglia Medici, ma l'intromissione ha fatto infuriare il Savonarola. Nel frattempo, le condizioni di salute del Magnifico sono andate via via peggiorando, insieme alla stabilità della Banca dI famiglia. Quando Tommaso Peruzzi scopre che i Medici hanno sottratto il denaro dalle casse del popolo per riempire le loro, a Lorenzo non resta che seguire il consiglio di Bernardi: chiudere la bocca all'uomo una volta per tutte.

Torna stasera, con l'ultima puntata, la fiction, I Medici - Nel nome della famiglia. L'appuntamento con il finale di stagione è su Rai 1 a partire dalle 21.25. I riflettori saranno puntati su due dei nuovi protagonisti del terzo capitolo: Francesco Montanari, che interpreta Savonarola e Neri Marcorè nei panni di Papa Innocenzo VIII. Scopriamo le Trame Ufficiali dei due episodi di stasera, intitolati rispettivamente: Anime Perdute e Il Destino della Città.

I Medici 3: Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata

Stagione 3, Episodio 7: Anime perdute

Alla fine, Lorenzo ha seguito il consiglio di Bernardi: Tommaso Peruzzi è stato ucciso. Prima di diventare la vittima dell'efferato omicidio, l'uomo aveva avuto un incontro con il frate. Il Savonarola ne è quindi certo: c'è il Magnifico dietro la morte di Peruzzi. Lorenzo, tuttavia, contiua a professarsi innocente. Nel frattempo, anche Clarice, incinta, sospetta di quest'ultimo. Intanto, il Magnifico, le cui condizioni di salute non fanno che peggiorare giorno dopo giorno, ha deciso di dare in sposa la piccola figlia, Maddalena, al figlio di Innocenzo VIII: è importante per lui mantenere l'influenza che i Medici hanno sulla Santa Sede. Mentre Clarice improvvisamente si ritrova tra la vita e la morte, il Savonarola, accusando ed attaccando pubblicamente Lorenzo, ottiene sempre più consensi.

Stagione 3, Episodio 8: Il destino della città

Bernardi riesce a convincere ancora una volta il Magnifico ad uccidere. Infatti, il consigliere suggerisce a Lorenzo di sbarazzarsi del Savonarola, prima che quest'ultimo, con le sue prediche, riesca a distruggere definitivamente la famiglia fiorentina. Gli assassini assoldati dal Magnifico stanno per fare quello per cui sono stati pagati, ma il figlio di Lorenzo, Piero, dà l'allarme al frate.