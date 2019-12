I Medici 3 Anticipazioni: la Trama della Terza Puntata del 9 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della terza puntata della terza stagione della fiction di Rai 1 dedicata alla famiglia più potente del Rinascimento: i Medici.

Lunedì 9 dicembre 2019 andrà in onda una nuova puntata della ficition, I Medici - Nel nome della famiglia. In questa terza stagione, ci sono dei volti nuovi: Francesco Montanari, che interpreta Girolamo Savonarola, Neri Marcorè nei panni di Papa Innocenzo VIII, Giorgio Marchesi, nel ruolo di Spinelli, e Johnny Harris, che sarà Bruno Bernardi. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella terza puntata della terza stagione che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2019 su Rai 1.

I Medici 3: Che cosa è accaduto nella seconda puntata

Lorenzo ha raggiunto i suoi obiettivi: ha convinto il re Ferrante d’Aragona, alleato del papa, a ritirare le truppe, ed ha anche fatto sì che tutti i regnanti italiani firmassero un accordo, la pace di Bagnolo. Intanto, la madre del Magnifico, Lucrezia, ha affidato la gestione del denaro di famiglia a Clarice. Lorenzo, infine, ha deciso di far intraprendere al figlio Giovanni la carriera ecclesiastica, per avere un maggior controllo della Curia.

I Medici 3: La trama ufficiale della terza puntata

Stagione 3, Episodio 5: La Santa Sede

Papa Sisto IV è deceduto. Lorenzo raggiunge Roma insieme a Clarice, perché spera di poter influire con la sua presenza sull'elezione del nuovo Papa. Tuttavia, il Magnifico non avrà vita facile: dovrà scontrarsi nuovamente con il conte Riario, il quale è disposto a tutto pur di far eleggere il cugino, Raffaele. Però, inaspettatamente, la famiglia fiorentina ha una nuova alleata: Caterina Sforza, la moglie del crudele Riario. Alla fine, anche se non con pochi sforzi, i Medici riescono ad avere la meglio: il nuovo Papa è Cybo, ed è stato eletto grazie a Lorenzo. Il denaro offerto alla Curia dal Magnifico fa infuriare il Savonarola. Il frate, infatti, crede fermamente che la politica non debba intromettersi negli affari della Chiesa.

Stagione 3, Episodio 6: Un uomo senza importanza

Lorenzo è gravemente malato. I suoi nemici politici, pertanto, credono che sia il momento migliore per colpirlo. Inoltre, non solo sanno che il Magnifico si è indebolito, ma sono anche sicuri che la Banca Medici non sia tanto solida; in effetti, essa si tiene in piedi grazie ai soldi che, in precedenza, sono stati tolti alle finanze cittadine. Lorenzo, nel tentativo di evitare di cadere in disgrazia, rischia d'inamicarsi la città di Sarzana, che è quella di provenienza del suo nuovo consigliere, Bernardi, un uomo dal passato oscuro. Intanto, Tommaso Peruzzi, il quale ha sempre appoggiato il Magnifico, scopre le magagne della Banca Medici. Così, Bernandi suggerisce a Lorenzo di sbarazzarsi di Tommaso. Infatti, se quest'ultimo rivelasse quello che è venuto a sapere, i Medici rischierebbero l'esilio.

I Medici va in onda il lunedì ed il martedì sera su Rai 1.