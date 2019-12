I Medici 3 Anticipazioni: la trama della prima puntata in onda stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata della terza stagione della fiction di Rai 1 dedicata ai Medici.

Stasera lunedì 2 dicembre 2019 inizia la terza stagione della fiction incentrata sulla più importante famiglia fiorentina del 1400: I Medici. Questa stagione, dal titolo I Medici - Nel nome della famiglia, è costituita da otto episodi che saranno trasmessi in quattro puntate, il lunedì ed il martedì sera su Rai 1, ma che saranno disponibili anche su RaiPlay. Nel cast compaiono dei nuovi volti: Francesco Montanari, nei panni del Savonarola, Neri Marcorè interpreterà Papa Innocenzo VIII, Giorgio Marchesi, nel ruolo di Giacomo Spinelli, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi. Al centro della stagione precedente c'era l'odio tra due potenti famiglie, quella qui protagonista e quella dei Pazzi. Nell'ultima puntata, la rivalità era culminata con la famosa congiura. Durante l'attentato, approvato da Papa Sisto IV e ordito dai Pazzi, Jacopo e Francesco hanno cercato di togliere la vita sia a Lorenzo che a Giuliano... ma soltanto il secondo è stato ucciso. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà nella prima puntata della terza stagione che andrà in onda stasera su Rai 1.

I Medici 3: La trama ufficiale della prima puntata

Stagione 3, Episodio 1: Sopravvivenza

Sono trascorsi alcuni mesi dalla terribile Congiura dei Pazzi, e Lorenzo ha un unico obiettivo: consumare la sua vendetta. Così, il Magnifico comincia a scontrarsi a distanza con chi ha autorizzato l'attentato, ossia Papa Sisto IV. Approfitta di questa situazione precaria lo spietato conte Riario, l'unico congiurato sopravvissuto, il quale vorrebbe far esplodere il conflitto tra Firenze e Roma. Intanto, i Medici scoprono che il defunto Giuliano ha un figlio illegittimo: Giulio. Arriva a Firenze, nel frattempo, un frate domenicano, Girolamo Savonarola. Quest'ultimo sembra capace di capire Lorenzo meglio di chiunque altro.





Stagione 3, Episodio 2: I Dieci

Il Regno di Napoli si schiera con il Papa, e Firenze sembra non avere scampo. Qualcuno tra i Priori mette in discussione Lorenzo, il quale, però, non ha alcuna intenzione di consegnare la propria città ai nemici e, pertanto, trova un espediente per destituire i Priori. Così, prende il posto di questi ultimi il Consiglio dei Dieci, formato da uomini a lui fedeli. Intanto, nel momento in cui Clarice, in dolce attesa, viene mandata in campagna con i più piccoli, gli uomini al servizio del crudele conte Riario colpiscono la famiglia. Il Magnifico, invece, consapevole di essere minacciato da un esercito di non poco conto, prende la decisione di partire per Napoli, insieme a Bruno Bernardi, il suo nuovo consigliere. Lorenzo vorrebbe trovare un accordo di pace.

I Medici va in onda il lunedì ed il martedì sera su Rai 1.