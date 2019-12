I Medici 3 Anticipazioni: Ecco cosa accadrà nella puntata di stasera

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame dei due episodi della fiction dedicata ai Medici in onda in prima serata su Rai 1.

Nella puntata di ieri, la famiglia dei Medici ha scoperto che il compianto Giuliano, morto nella Congiura dei Pazzi, ha un figlio illegittimo, Giulio. Intanto, è giunto in città un frate, il Savonarola. Lorenzo, invece, decide di sostituire i Priori, che lo contestano, con il Consiglio dei Dieci, costituito da uomini di fiducia. Nel frattempo, il Regno di Napoli si schiera con il Papa. Il Magnifico, allora, parte alla volta di Napoli per trovare un accordo di pace.

Torna oggi una nuova puntata della ficition, I Medici - Nel nome della famiglia. Nel cast, in questa terza stagione, ci sono dei nuovi volti: Francesco Montanari, che interpreta Savonarola, Neri Marcorè nei panni di Papa Innocenzo VIII, Giorgio Marchesi, nel ruolo di Spinelli, e Johnny Harris, che sarà Bernardi. Scopriamo insieme che cosa accadrà nei due episodi del secondo appuntamento in onda in prima serata su Rai 1.

I Medici 3: Le anticipazioni della seconda puntata

Stagione 3, Episodio 3: Fiducia

Il Magnifico ha raggiunto Napoli, e non da solo: è insieme al suo consigliere, Bruno Bernardi. Lorenzo prova a convincere il re Ferrante d’Aragona a rompere l'alleanza con il Papa. Per persuaderlo, l'uomo si serve della fascinosa ed astuta Ippolita Sforza, con la quale intrattiene tra l'altro un rapporto complicato. Nel frattempo, Firenze resta sotto attacco. Tutti i suoi abitanti, inclusa Clarice, sono disperati: credono che il Magnifico si sia dimenticato di loro. Lorenzo, invece, sta mettendo a rischio la sua vita per raggiungere l'obiettivo di far ritirare le truppe. E, alla fine, ci riesce.

Stagione 3, Episodio 4: Innocenti

Dopo sette anni, Lorenzo vuole che tra i vari principi italiani regni la pace. Invece, il subdolo conte Riario, sta attaccando Ferrara, che è alleata di Firenze, perché spera che così il Magnifico abbandoni il suo obiettivo per tornare sul campo di battaglia. Lorenzo vive un momento critico. Nel frattempo, la madre del Magnifico, Lucrezia, sapendo di essere moribonda, chiede a Clarice di gestiere il loro denaro. La donna confida a quest'ultima che non è stata sempre integerrima nello svolgere quello stesso compito, perché il figlio è stato spesso molto esigente. Lorenzo intanto, stanco del conflitto con Papa Sisto IV, decide che il figlio, Giovanni, si dedicherà alla carriera ecclesiastica. Soltanto in questo modo i Medici potranno esercitare una maggiore influenza sulla Curia romana. Infine, il Magnifico raggiunge il suo scopo: i regnanti italiani siglano la pace di Bagnolo. La famiglia fiorentina, e soprattutto Lorenzo, sono ora ancora più potenti di prima.

I Medici va in onda il lunedì ed il martedì sera su Rai 1.